L’inici d’un nou curs on sembla que la pandèmia finalment està sota control, suposa un nou temps. Noves perspectives i nous horitzons es dibuixen per tal d’encarar la recuperació des de molts àmbits. Des de la regidoria de Foment del Valencià i Plurilingüisme hem volgut dimensionar la identitat de Castelló, o millor dit les identitats.

La campanya que ha comptat amb la valuosa col·laboració de Xipell ha volgut dibuixar un Castelló que va evolucionant i que hem volgut posar en valor com un orgull, tot aprofitant l’aniversari de la fundació.

Les referències als orígens sempre hi seran. L’evocació del pregó, el centenari del Castelló o la forta identitat del Grau. Sempre hem de saber d’on venim, traslladar a la ciutadania quin és el moment present i sobre quines qüestions ens agradaria que s’assentara la polièdrica identitat de la Ciutat. Ja anem fent camí en aquest sentit. Hem volgut posar l’accent en els esforços que l’Ajuntament de Castelló està desenvolupant en el nostre patrimoni i en projectes que ens situen al capdavant d’una ciutat que té el mirall en la seua ciutadania.

Pensem una ciutat tolerant, que celebra la diferència i on tot això ja no és un horitzó, sinó un compromís ferm, com vam posar de manifest dissabte passat amb la condemna de la LGTBIfòbia. Llegir la ciutat com un espai on la cultura és una eina essencial per al desenvolupament d’una ciutadania crítica. L’exemple de la muixeranga com un símbol de participació, d’esforç i d’unitat en vers un objectiu és una vàlua en la qual ens reconeixem.

La responsabilitat ciutadana també es manifesta en el desig de la ciutat d’esdevindre un lloc on hi ha una creixent responsabilitat pel medi ambient i el reciclatge. El fet que Castelló reposem en aquests valors és la intenció d’aquesta campanya que vol transcendir mites que ja formen part del passat per enorgullir-nos de qui som i que tothom puga identificar-se. No debades tenim empeny en assolir una vertadera ciutat educadora. Visc (a) Castelló!

Regidor de Foment del Valencià i Plurilingúisme a l’Ajuntament de Castelló