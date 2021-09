L’Acord de Govern de coalició entre Unides Podem i el PSOE va suposar un acord de legislatura que aposta per avançar en drets, per l’aprofundiment democràtic i per un país que afronte reptes de futur, des de la sostenibilitat a les cures, l’ocupació digna o els serveis públics. Des del nostre punt de vista és un compromís amb la ciutadania i amb lleialtat i responsabilitat treballem per fer-ho realitat.

Amb la dreta i la ultradreta instal·lada en el no a tot, en la hipèrbole i la mentida, buscarem aliances amb altres forces polítiques de progrés per tirar endavant els projectes necessaris en aquesta segona part de la legislatura, la de la recuperació que ha de ser justa i arribar a la gent.

Aturar la pujada de la llum o tancar la negociació de la Llei d’habitatge són respostes a problemes concrets i urgents que, juntament amb la reforma fiscal i la pujada de l’SMI, condicionaran l’acord per als comptes públics de 2022. Cal regular el preu del lloguer. El PSOE ha de complir els acords signats i deixar de bloquejar la Llei d’habitatge i les mesures eficaces per controlar l’especulació i les pujades abusives. Això seria un benefici immediat per a milers de persones que tenen moltíssimes dificultats per accedir a un habitatge.

És una estafa l’encariment de la llum fruit d’un sistema tarifari que va establir el PP d’Aznar, pensant en el benefici de l’oligopoli elèctric i no en la ciutadania. El PSOE ha de complir l’Acord de govern intervenint el mercat elèctric mitjançant un reial decret llei que pot reduir el preu de forma immediata. L’energia és un bé essencial i un dret que no queda garantit demanant empatia a les elèctriques sinó amb mesures urgents. Unides Podem proposa, a més, la creació d’una empresa pública d’energia, com tenen altres països de l’entorn.

Seria un altre avanç important entre molts altres que s’han fet realitat gràcies a la nostra proposta i exigència: la pujada de l’SMI, els ERTEs, les ajudes a autònoms, l’Ingrés Mínim Vital, la Llei Rider, la d’Eutanàsia, la de Canvi climàtic o la Llei d’Igualtat ... Assoliments significatius per a una força de 35 diputades i diputats que vam lluitar per formar part de Govern i ser més útils per millorar la vida de la gent.

Pel que fa a l’àmbit territorial, des de Castelló hem plantejat com qüestions fonamentals a contemplar en els pressupostos l’aposta pel ferrocarril (millora de xarxa convencional i de rodalies, el pont de Novaliches, el Corredor mediterrani), la regeneració i protecció del litoral, l’amortització de les dessaladores o el desmantellament del Càstor.

La ciutadania espera d’aquest Govern de coalició que garantisca estabilitat laboral, sous dignes, protecció social, serveis públics de qualitat, justícia, igualtat de drets o qualitat medioambiental. En definitiva espera valentia per defensar el bé comú davant els privilegis dels de sempre. Seguir ajornant qüestions essencials, alimentant la frustració en aquesta situació de crisi, pot eixir molt car a l’esquerra.

Unides Podem tenim clar per què estem en les institucions i al servei de qui. El PSOE, soci de Govern, ha de decidir si vol accelerar els avanços socials i les mesures estructurals que aquest país necessita o prefereix donar ales a la dreta i ultradreta perquè, davant el desencant i la desmobilització de l’esquerra, recuperen el poder. És una responsabilitat històrica, hi ha molt en joc.

Diputada d’Unides Podem al Congrés per Castelló