Com la oscaritzada pel·lícula de José Luis Garci, la vida és un tornar a començar. Quan a penes ha finalitzat la temporada estiuenca en la qual hem oferit una programació cultural a l’altura del que es mereix Almassora, toca arrancar de nou. Canviem platges i ermites per espais com la Casa de la Cultura, en el cor del nostre poble, per a acompanyar al canvi d’estacions amb esdeveniments. Música, teatre, monòlegs, dansa, lírica, literatura de tot i per a tots. Almassora està vivint una vertadera revolució cultural en els últims anys i saps que, malgrat tindre el llistó realment alt, la nostra meta és superar-nos.

Una de les coses de les quals més em sent orgullós com a responsable de cultura és la resposta del públic. L’espectador ha deixat de ser un agent passiu del que vol veure en la seua població. Creieu-me si us dic que la programació la fem entre tots, els veïns ens paren pel carrer i ens demanen portar a un artista o ens diuen el molt que li ha agradat un cicle. Les portes de la meua regidoria estan obertes de bat a bat a tots i són molts els veïns que ens han ajudat a configurar la nostra programació. D’igual manera, les xarxes socials han democratitzat aqueixa valoració, són desenes els que ens diuen si els ha agradat o no un esdeveniment. Les seues opinions, totes igual de respectables, ens ajuden a millorar.

Per això Almassora és cultura no és un eslògan de màrqueting institucional. És una declaració d’intencions i un compromís amb els ciutadans que viuen en el nostre municipi. L’afluència massiva de tots vosaltres als nostres actes així ho demostra. Fins i tot de públic que es desplaça des de Vila-real o Castelló per a assistir a un espectacle. Alguna cosa que, fins fa poc temps, sempre era a l’inrevés. La cultura ha de ser accessible a tots els públics i la seua programació reflectir la importància que té per als seus veïns. I a Almassora ens importa la cultura. Es va acabar el temps de la propaganda cultural i ha començat el de les realitats. I estem preparats. Tot torna a començar.

Portaveu de Cs i regidor de Cultura a l’Ajuntament d’Almassora