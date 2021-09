En España se han presentado más de 700 denuncias por infracciones de delitos de odio en los primeros seis meses de este año. Delitos que han aumentado mucho en paralelo a las agresiones contra las personas LGTBI. Esa es la realidad, aunque algunos siguen negando la evidencia y elevan a categoría de verdad absoluta lo que solo es una anécdota.

«En España hemos pasado de dar palizas a homosexuales a que ahora impongan su ley», dijo sin rubor Iván Espinosa de los Monteros, diputado de Vox. “¿Por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín si lo suyo no es amor, es solo vicio?”, se preguntó sin el más mínimo respeto Juan Ernesto Pflüger, director de comunicación de la misma formación ultraderechista. “El orgullo gay es una caricatura y una jornada denigrante”, insistió con el mismo desprecio Rocío Monasterio, también diputada de Vox. “Si mi hijo es homosexual, preferiría no tener nietos”, espetó Gádor Joya Verde, otra diputada de Vox.

Estas y otras perlas de los ultras no tienen amparo en la libertad de expresión. Son frases que incitan al odio y el discurso del odio desemboca en acciones de odio. No es culpa del confinamiento. Desde la aparición de la ultraderecha en España asistimos a una preocupante banalización de los delitos de odio y de la violencia de género, así como a una desinhibición de la homofobia. Con el amparo de la derecha, a la que parece que no le gusta molestar ni desautorizar a la extrema derecha. Y como muestra, ahí está lo ocurrido con el Pin parental.

Hace unos días supimos que la agresión de Malasaña, en Madrid, era una denuncia falsa. Una denuncia falsa no puede servir nunca para manipular la realidad y la realidad es que los delitos de odio contra personas LGTBI se han incrementado mucho. Y cuando el sabio señala la Luna, solo el necio mira el dedo.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidió a primeros de mes la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, que ha analizado las nuevas medidas que se desarrollarán en el periodo 2022-2024. Sánchez anunció un plan para el próximo año y el Ministerio del Interior creará grupos específicos contra los delitos de odio dentro de la Comisaría General de Información y de las brigadas provinciales de Información de la Policía Nacional, así como en la Jefatura de Información de la Guardia Civil y en unidades periféricas.

Día internacional

El 17 de mayo es el día internacional contra lgtbifobia. Las y los socialistas reiteramos y confirmamos nuestro decidido compromiso con la lucha y prevención de la discriminación de las personas LGTBI. El PSOE proclama todo su apoyo a las personas LGTBI que son perseguidas y objeto de delitos de odio y/o discriminación en cualquier faceta de sus vidas. Decir y hacer: por eso hemos presentado en el Congreso de los Diputados una ley para la igualdad de trato y no discriminación, la llamada Ley Zerolo.

Por participar en una charla una persona no se convierte en homosexual. Pero si no se producen esas charlas lo que sí que aparecerán son personas homófobas, como hemos comprobado.

No se trata de tolerar, se trata de respetar la vida de cada cual. Tener y disfrutar de los mismos derechos. El espacio público es libre para todos o no es libre. No queremos que este odio anide en la calle. Nunca más callados, nunca más silenciados. Que cada uno y cada una pueda querer y amar a quién quiera y tenga libertad para hacerlo.

El PSOE ha sido, es y siempre será un aliado del colectivo LGTBI. Nuestras puertas están abiertas, en todas las sedes socialistas.

Diputada PSOE por Castellón. Portavoz Adjunta GPS. Secretaria Ejecutiva contra la Violencia de Género