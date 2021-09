La pilota valenciana és el nostre esport autòcton que cal cuidar i fomentar. Almenara ha sigut bressol de grans pilotaris i volem que ho siga en el futur. Per això des de l’Ajuntament d’Almenara apostem per la pilota valenciana donant a conèixer el nostre esport i fent que cada dia més xiquets i xiquetes al practiquen a la població mitjançant l’Escola Municipal de Pilota Valenciana.

Eixa tasca, eixa feina, ha sigut reconeguda per la Federació de Pilota Valenciana qui ens ha concedit el premi promoció Paco Cabanes el Genovés que vam recollir el passat dimecres a València en la gala del 30é aniversari del Dia de la Pilota Valenciana. He de dir que com a alcaldessa d’Almenara és tot un orgull recollir aquest premi, que porta el nom de qui ha sigut el millor pilotari de tots els temps i un gran exemple per a tots i totes. Des d’ací voldria agrair a la Federació de Pilota Valenciana aquest guardó que sempre recordarem que significa el reconeixement al foment de l’esport autòcton al nostre poble.

Aquest guardó és per a totes les xiquetes i xiquets de la nostra Escola Municipal de Pilota Valenciana, aquest guardó és per a totes les famílies que s’involucren cada dia amb al nostre esport autòcton, aquest guardó és per a tota la gent i entitats que col.laboren, i com no, aquest guardó es per a la gran tasca que desenvolupa el seu responsable, Pablo Linares, que viu dia i nit per fomentar el nostre esport autòcton. A tots i totes, mil gràcies pel vostre esforç i per la vostra implicació.

També volguera en aquest capítol fer un agraïment molt especial al col.legi Juan Carlos I perquè ha sigut part fonamental en l’impuls de la nostra Escola Municipal de Pilota Valenciana, ja que gràcies a la seua col·laboració les xiquetes i xiquets poden jugar a les seues instal·lacions completant les municipals i afavorint que es conega més si cap el nostre esport autòcton.

Venim de mesos durs per la pandèmia, però estem eixint poc a poc. També han sigut mesos durs per als pilotaris a tot arreu. Per això durant aquest temps, l’Ajuntament d’Almenara també ha col·laborat cedint les instal·lacions per als entrenaments i necessitats de la Federació de Pilota Valenciana durant aquestos mesos, col·laboració que estarà present sempre que siga necessària.

A Almenara, la pilota valenciana està molt viva. I així ho demostren les xiquetes i xiquets que cada dia la practiquen al nostre poble. Un impuls que cada dia va a més, i on cada vegada també tenen més protagonisme els equips femenins, les xiquetes d’Almenara, que aposten pel nostre esport. Hem segut sempre terra de grans pilotaris, i ho serem. El futur està garantit. Les pilotaris i els pilotaris d’Almenara s’ho mereixen. Com diu el nostre lema, a Almenara som poble, som esport, som pilota valenciana. Enhorabona Almenara!

Alcaldessa d’Almenara i secretària general del PSPV-PSOE de la província de Castelló