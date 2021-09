Des de fa més de quinze anys, la Unió Europea organitza la Nit Europea del Personal Investigador, un esdeveniment a escala continental en què les institucions científiques apropen la seua investigació a la ciutadania. Al mateix temps que promouen la comunicació directa entre el món de la recerca i la resta de la societat, animen a tota la població, especialment a les i els més joves, a interessar-se per la ciència.

De la mateixa manera que la Festa de la Música començà com a un esdeveniment puntual a França en 1982, i en l’actualitat trau les bandes i els grups musicals al carrer arreu del món cada 21 de juny, la European Researchers’ Night ha anat consolidant la seua data del darrer divendres de setembre com a cita obligada en el calendari de la divulgació científica. Al llarg d’aquest dia, vesprada, o nit, molts centres de recerca obrin les seues portes a tot el públic, o preparen els seus experiments i demostracions a les places i carrers de pobles i ciutats.

A la Universitat Jaume I, celebrarem enguany la cita amb moltes activitats a l’Àgora del nostre campus aquest 24 de setembre, de 17.00 a 20.00 hores. De la mateixa manera que l’any passat, en què per la pandèmia l’esdeveniment es va haver de desplaçar a novembre i el celebràrem com a acte virtual, la idea de Ciència Mediterrània torna a motivar-nos per apropar ciència i ciutadania.

La mar Mediterrània, que impregna de sabor i color les nostres vides, també inspira molts dels objectius de les nostres línies de recerca. La investigació sobre la pròpia mar, l’alimentació, l’agricultura, la biodiversitat, el clima i les energies netes, la salut, o el patrimoni i la història de les nostres terres, són alguns dels temes en què el projecte MEDNIGHT fixa la seua atenció per a aquesta Nit.

El Consorci d’aquest projecte, format per 13 institucions relacionades amb la ciència, i que compta amb moltes de les universitats públiques valencianes, i centres acadèmics del nostre territori i de la Regió de Múrcia, amb altres entitats de Grècia i Xipre, està calfant els motors per als actes centrals de la nostra Nit Mediterrània de les Investigadores. Aquesta és la denominació de la nostra Nit, per emfatitzar uns dels objectius actuals de la Unió Europea en aquesta acció, el de treballar activament per la igualtat en ciència.

Més enllà de la ruptura entre les dues cultures teoritzada per C. P. Snow, o de les idees de la tercera cultura de J. Brockman, en la Nit no només volem trencar les possibles barreres entre el món acadèmic i la resta del nostre entorn, i posar en valor totes les àrees del coneixement, amb la varietat de disciplines del nostre personal investigador, sinó que també treballem per una divulgació científica integradora i inclusiva. A la Universitat Jaume I volem que la difusió de la ciència aplegue a col·lectius sovint més allunyats de les nostres xerrades i tallers, i per això el dia 24 comptarem amb col·lectius i associacions socials molt diverses.

En una etapa en què hem vist la importància de la ciència per fer front a aquesta inesperada pandèmia, omplirem l’Àgora del campus de Riu Sec d’experiments i demostracions de ciència. Tallers sobre nous materials, la química dels objectes domèstics, videojocs i dispositius per aprendre i cuidar-se, les aigües subterrànies, i molts altres temes seran presentats pel nostre personal investigador, l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal (CSIC) i el Planetari de Castelló. Serà un esdeveniment amb aforament controlat, limitat als inscrits, però en què el contacte entre investigadores i investigadors i el públic serà directe i fluid.

Una visita al Jardí dels Sentits guiada per professorat del departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, una zona de joc espontani per a xiquetes i xiquets, i un joc col·laboratiu per a aprendre i divertir-se amb la ciència mediterrània són altres de les propostes per a la Nit. Però també tindrem la possibilitat de conversar amb sis científiques de diferents àmbits de la investigació, o de participar en la iniciativa ciutadana de la Conferència per al Futur d’Europa. Aquest debat sobre com millorar la igualtat en ciència, vindrà de la mà d’Europe Direct Castelló de la Diputació de Castelló, com a una de les activitats de la European Corner, on també comptarem amb l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals de l’UJI i EuroFUE (FUE-UJI).

Per últim, l’oferta per a la vesprada del 24 comprén també l’obra Cartes a Curie, de la Companyia Maquinant Teatre, dins de la programació del Paranimf. I ja estos dies està a l’abast de tota la ciutadania, en l’exterior del nostre campus, l’exposició Rostres Mediterranis de la Ciència, de la Fundación Séneca, amb 27 perfils de científiques actuals dels països mediterranis. L’oncòloga Anna Lluch, doctora honoris causa per la nostra universitat, és una de les investigadores de la mostra.

Aquesta Nit Mediterrània de les Investigadores no és un inici, ni una meta, però sí una fita important perquè la població del nostre territori i el personal investigador compartisquen i experimenten conjuntament la il·lusió per descobrir, l’interès per conèixer, comprendre i construir, i tota l’esperança per un futur que escriurem entre totes i tots.

Responsable del projecte de Cultura Científica i Ciència Ciutadana del vicerectorat d’Investigació i Transferència de la UJI