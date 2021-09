Les mocions de la dreta per traure rèdit polític de problemes greus que pateixen els nostres veïns i les nostres veïnes són una constant en l’Ajuntament d’Almassora. Tant el PP com Ciudadanos han posat damunt de la taula l’ocupació d’habitatges, sense tindre en compte d’altres que afecten infinitament més les persones (especialment les joves) com són l’accés a l’habitatge o la bombolla dels preus del lloguer.

A Almassora, hi ha moltes persones i famílies a les quals hem de poder oferir alternatives residencials a un preu just i d’acord amb el context econòmic que vivim. Eixa hauria de ser la preocupació d’un govern d’esquerres, però quan el PSOE pacta amb Ciudadanos les preocupacions passen a ser unes altres i les cessions, moltes. Per exemple, rebaixar a mínims les polítiques d’habitatge.

I és que oferir una casa a qui no en troba és el camí més directe per poder acabar amb les ocupacions. Perquè davant de situacions econòmiques límit, les famílies opten per solucions extremes, que ni són sostenibles en el temps, ni legals, ni desitjables per a ningú.

La manca d’accés a un habitatge digne és una emergència social que cal afrontar amb valentia. Si la dreta estiguera realment preocupada per l’accés a l’habitatge hauria votat junt a Compromís a favor del decret de Tanteig i Retracte, el qual permet a l’administració tindre dret preferent a comprar habitatges abans que ho faça un fons voltor per a poder frenar l’especulació i augmentar el parc d’habitatge públic.

La gran majoria dels habitatges ocupats pertanyen a entitats bancàries i són habitatges buits. El que pretén la dreta és que rescatem bancs en lloc de persones i que deixem sense casa milers de joves que busquen independitzar-se o famílies que no poden permetre’s un lloguer als preus actuals. Les propostes que plantegen no aporten cap solució per fer front al problema de fons i només busquen fer més ric a qui ja ho és.

Per a Compromís l’habitatge és un dret que s’ha de garantir per part dels governs estatal, autonòmic i també local. La problemàtica de l’ocupació s’ha d’abordar sense perdre de vista els motius que la provoquen, com la impossibilitat de pagar lloguers o hipoteques. Cal rescatar persones. I cal triar molt bé els companys de viatge si volem, de veritat, assolir un objectiu tan urgent.

Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora