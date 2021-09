La ocupación turística que hemos registrado en Alcossebre este verano ha sido histórica. Durante el mes de agosto ha llegado al 97% en hoteles y en apartamentos y la repercusión económica que esto ha tenido en todo tipo de establecimientos de nuestro pueblo ha sido notable. En 2020, desde el Ayuntamiento hicimos una apuesta importante por incrementar la promoción de nuestro destino turístico, poniendo el acento en nuestro entorno natural, playas y alternativas de ocio. También nos esforzamos por peatonalizar el centro y señalizar espacios públicos para facilitar que se cumplieran todas las medidas de prevención ante el covid-19. La temporada turística fue buena, teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia, y por eso en 2021 hemos seguido en esta línea y los datos y la buena valoración de nuestros empresarios nos confirman que se ha gestionado bien.

Otro motivo para estar contentos es que cerramos la temporada con una incidencia acumulada de covid-19 por debajo de la media de la Comunitat Valenciana y de nuestro departamento de salud. Es para estar contentos pero no nos quedamos en tener buenas cifras. Sabemos que nuestro futuro turístico no pasa por acumular visitantes a toda costa sino por apostar por acciones sostenibles, respetuosas con el medio natural y patrimonial y que generen un intercambio positivo entre los que nos visitan y nuestro entorno. La gestión turística ha de ser sostenible o no será. No hace falta que nos convenza nadie de ello. Siempre lo hemos tenido claro y lo confirma que, en nuestro municipio, no tenemos edificios de grandes alturas y que nuestro litoral conserva, en muchos puntos, su atractivo natural.

La redacción del Plan Estratégico de Turismo Alcalà-Alcossebre 2024, que presentamos la semana pasada, va en esa línea. Queremos mejorar como destino, a todos los niveles, pero sin perder de vista nuestra esencia y apostando por acciones turísticas enfocadas a ser más competitivos, con más servicios e infraestructuras y preservando nuestro medio ambiente y lo que nos caracteriza.acerlo posible dependerá, en gran medida, de que podamos conseguir la suma de los Fondos Europeos, a través de los Planes de Sostenibilidad, y en ello estamos. Todos queremos que Alcalà-Alcossebre siga siendo sinónimo de un entorno privilegiado, contar con todos los servicios e infraestructuras y estar preparados ante los retos de los nuevos tiempos. Sin perder de vista lo que somos pero sabiendo a dónde queremos llegar. Estoy seguro de que, entre todos, lo conseguiremos.

Alcalde de Alcalà-Alcossebre