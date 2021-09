Caminem cap a l’últim trimestre de l’any amb optimisme, esperança i molt de treball. És així perquè en octubre esperem la finalització de projectes importants com el nou aulari d’infantil del CEIP Recaredo Centelles. Després de més de 20 anys de reivindicacions de la comunitat educativa del centre, per fi esta inversió de més d’un milió d’euros serà una realitat i els més menuts podran gaudir d’unes aules modernes i adaptades a l’educació del present i del futur, amb espais multiús que s’obrin cap a l’exterior i amb patis que hem transformat en unes noves zones coeducadores i de socialització.

Pensant també en els xiquets i les xiquetes i en la seua formació integral, hem obert fa uns dies el primer parc d’educació viària a la nostra ciutat. Es tracta d’un espai de 1.500 m² que s’ha convertit en una xicoteta ciutat a escala, en la qual aprendre a circular de forma segura, tant com a vianants com quan van en patins o bicicleta.

Eixa formació serà fonamental quan en el futur siguen conductors de vehicles, perquè així aconseguirem una ciutat molt més segura i també molt més amable.

L’obertura d’este parc viari s’ha emmarcat dins de la programació de la Setmana Europea de la Mobilitat, que també ha organitzat una passejada nocturna per a conéixer els arbres monumentals de la Vall i una ruta de muntanya a l’Anoueret i les Mines de Terreta. Són activitats que esta temporada hem potenciat, perquè són una manera de posar en valor el nostre patrimoni natural a la vegada que fomentem els hàbits saludables i la pràctica d’esport. Som uns privilegiats per comptar amb la Serra d’Espadà a unes passes i per això hem senyalitzat les rutes senderistes i les promocionem.

Estos últims tres mesos de l’any també suposaran l’inici de les obres de remodelació del jutjat de pau per a fer-lo accessible i millorar les condicions en les quals es presta el servei a la ciutadania. També començaran les actuacions de millora de l’accessibilitat i la seguretat del mercat municipal, amb una inversió de quasi 60.000 euros per a adaptar l’edifici a les noves normatives i instal·lar un sistema de portes ignífugues i de detecció d’incendis. També entraran en funcionament les taquilles per a realitzar comandes a distància i replegar-les fora de l’horari d’obertura dels comerços.

El teatre municipal també serà objecte d’obres de millora en la recta final d’enguany. Uns treballs que eren molt necessaris i que han sigut molt demandats des de fa anys. Este espai és molt utilitzat tant per a organitzar activitats des de l’Ajuntament com des de les associacions de la nostra ciutat i ara serà objecte de millores en l’accessibilitat, l’aïllament, els revestiments i l’acústica. Una primera fase que compta amb un pressupost de quasi 70.000 euros i que modernitzarà el nostre teatre.

No menys important és la inversió de 200.000 euros per a poder instal·lar càmeres de vigilància en el polígon de la Mesquita i per a renovar la xarxa d’aigua potable i clavegueram. A més, a finals d’este mes de setembre tindrem llest per a licitar el projecte d’execució del pont de connexió entre els nostres polígons industrials.

Un pas més en la consecució d’una obra que és vital per al creixement econòmic de la Vall d’Uixó i que ens permetrà poder seguir avançant en la construcció de la ciutat de futur que volem ser.

Alcaldessa de la Vall d’Uixó