En 1986 Peter Weir dirigió la adaptación al cine de La costa de los mosquitos, basada en una aclamada novela y protagonizada por un desquiciado Harrison Ford. La historia se centra en el viaje de un peculiar inventor y su familia a Nicaragua para construir un particular reino en la selva. Un filme que critica abiertamente el estilo de vida norteamericano y que invita a la reflexión sobre nuestra actual idea de sociedad.

El nombre de la costa hace referencia, evidentemente, a los molestos habitantes alados que se convierten en un protagonista más de la historia. De principio a fin, son omnipresentes. Como la película que se ha rodado este año en los principales municipios costeros de Castellón. Aunque las devastadoras imágenes de picotazos parecen más propias de La matanza de Texas. Lo de este verano ha vuelto a ser una barbaridad. Como todos, por cierto.

Queremos turismo, desestacionalizado, pero luego ofrecemos servicios de tercera a nuestros veraneantes. Sin consultorios médicos, y a merced de los mosquitos, no me parece que sea la mejor campaña de promoción turística. ¿Ustedes irían de vacaciones a un municipio así? Me parece una idea excelente que el gran Antonio Resines venda nuestras excelencias provinciales, pero si Resines va... que traiga Autan. Supongo que han pensado en el actor por su talento y su pasado berlanguiano, pero una cosa es actuar y otra promocionar las excelencias de una nueva costa de los mosquitos.

Por cierto, cuando se trae a alguien de su trayectoria profesional se le debe recibir en el palacio provincial. No en un desaliñado patio trasero de Las Aulas con vistas a una pared medianera. Creo que eso se llama protocolo. Del decorado a base de cajones de madera que le prepararon para ilustrar la Ruta de Sabores Castelló, mejor no decir nada. Pero de película de terror. ¿Quién fue el escenógrafo, Stephen King?

Volviendo a los mosquitos. Es una pena que esta superproducción al estilo Samuel Bronston nos salga tan cara y sea tan ineficaz. La broma del Plan Provincial para el control de los Mosquitos cuesta un millón de euros este año. Aumentará a tres millones para el 2023 según ha anunciado recientemente la diputada responsable de Medio Natural. Pues una de dos, o se los gastan en publicidad o les toman el pelo. Porque algo funciona mal si con ese dineral las redes sociales están llenas de picotazos, de bebés a ancianas. Como una buena comedia de Resines, para todos.

Les doy una idea para la próxima película. Porque a veces ir a un pleno provincial tiene mucho de séptimo arte. ¿Qué tal una institución que gaste menos en autobombo y trabaje más? Nosotros, mientras, seguiremos siendo los Ciudadanos Kane de la política. Tan necesarios para que no nos devoren los mosquitos o, en su defecto, Todos los hombres del presidente.

Portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Castellón y teniente alcaldesa de Benicàssim