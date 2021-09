Cabeza bien alta

A menudo me paran por la calle los vecinos de Vinaròs y me preguntan sobre nuestra postura en temas de actualidad municipal. Es la política de cercanía, con mayúsculas, que ejercen aquellos donde reside la esencia de la democracia: los ciudadanos y su voto. Siempre les agradezco sus críticas o sugerencias y, a menudo, una conversación casual ha derivado en moción o tema de debate en el pleno.

Vivimos tiempos revueltos, llenos de incertidumbre, donde es la ciudadanía la que está dando una lección luchando con esfuerzo y determinación. Sin embargo, la respuesta política está siendo del todo insuficiente, lo que incrementa la desafección hacia los representantes públicos. Falta empatía, humanidad y política útil. Sobra soberbia, partidismo y márketing.

No procedo de la política tradicional y no soy ningún fanático ideológico. Tengo las ideas muy claras y cuando algo no me parece correcto lo hago saber en voz alta e intento cambiarlo. Aunque sea en mi propio partido. Considero que tengo una independencia y una libertad que en otras agrupaciones es difícil de encontrar.

Me da mucha tristeza ver cómo está Vinaròs. Desde hace muchos años no hay un proyecto de ciudad y creo que la localidad se ha ido retrasando cada vez más. Por ello, a mí no me queda otra cosa que trabajar para estar a su altura. Trabajar para devolver la confianza depositada en mi partido y en mi persona. Con ese objetivo accedí al consistorio en el 2019 y así continúo. Y más de una veintena de iniciativas aprobadas en el pleno lo constatan. Siempre proponiendo políticas para sumar, alejadas del populismo y el partidismo y criticando de forma constructiva aquello que es mejorable.

Es decir, manteniendo una actitud, al fin y al cabo, responsable y útil a partes iguales. Reclamando el liderazgo comarcal para nuestro puerto e industria, denunciando la incapacidad de gestión y la autocomplacencia a la hora de ayudar a nuestros comercios o recuperando servicios como el de Protección Civil. Seguimos trabajando por y para los vecinos, con la cabeza bien alta y la conciencia muy tranquila. No todos pueden decir lo mismo.

Concejal de Ciudadanos en Vinaròs