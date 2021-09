Borriana va acollir ahir de vesprada la cimera d’alcaldes i alcaldesses de la Plana Baixa convocada per la Diputació de Castelló per encarar el nou curs polític i els pressupostos de 2022. Em sent satisfeta i contenta perquè la proximitat, el diàleg i la col·laboració és el que estem rebent de la institució provincial els dos últims anys.

Una Diputació pròxima, que escolta, que impulsa, que col·labora, que ajuda i, en definitiva, que està al servei dels municipis i al nostre costat, sobretot en els moments difícils com els actuals.

Ahir a Borriana, els alcaldes i alcaldesses de la Plana Baixa vam tindre una nova oportunitat d’exposar les nostres demandes i necessitats prioritàries per al 2022, i varem demanar que siguen ateses de la millor forma possible, és a dir, amb l’ajuda econòmica perquè puguem oferir més i millors serveis, i continuem mamprenent obres que es traduïsquen en més oportunitats, qualitat de vida i benestar per als nostres veïns i veïnes.

Amb l’actual Diputació es percep la voluntat de dotar els nostres pobles dels recursos financers suficients per a impulsar la millora dels serveis públics, des de la proximitat, el coneixement i l’eficiència, i aquest compromís el demostra aportant els recursos necessaris perquè actuem davant les necessitats del veïnat i per a la prestació dels serveis.

En la reunió es va evidenciar el compromís de la corporació provincial amb els municipis i la seua voluntat per a impulsar econòmicament els nostres pobles. No debades, en dos anys les ajudes a les entitats locals s’han triplicat.

Així ho ha fet amb la recuperació del Pla d’Ocupació, la possibilitat de destinar més fons del pla 135 a despeses corrents, que els ajuntaments no hagen de retornar a la Diputació les baixes de les obres d’aquest pla, o que els ajuntaments tinguen major capacitat de decisió a l’hora de definir els serveis locals propis que es financen amb càrrec a l’àrea de Benestar Social de la Diputació.

Una cimera en què vaig demanar una vegada més diligència, agilitat i efectivitat, perquè la Diputació, com a Ajuntament d’ajuntaments, es convertisca de debò en un magnífic instrument per a combatre les necessitats econòmiques dels municipis.

A més, compta amb un sistema de repartiment de fons per a tots els pobles en funció d’una discriminació positiva cap als més menuts. És clar que hem d’estar al costat dels xicotets perquè cal ser solidaris, però sense oblidar-nos dels grans, perquè també tenim necessitats, com ara Borriana, perquè arriben els fons per al manteniment del CEE Pla d’Hortolans, una antiga petició que ja està en vies de solucionar-se, o per a la restauració i la rehabilitació del patrimoni artístic, històric o religiós, entre d’altres, peticions reivindicades durant molts anys i que ara per fi són escoltades.

Alcaldessa de Borriana