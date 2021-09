Nueva Carta Puebla

Lo de la España vaciada, y en particular lo de la Comunitat Valenciana vaciada, podría tener solución si miramos al pasado. Ya hace muchos años, en la época de la llamada Reconquista a los musulmanes, los reyes cristianos se dieron cuenta de que las tierras que iban ocupando estaban prácticamente despobladas. Conquistaban tierras, pero no gentes para que las gestionaran y vivieran en ellas con un proyecto de vida. Más o menos lo que ocurre ahora, solo que hoy no se huye de la guerra, sino de la falta de oportunidades.