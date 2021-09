‘Gobierno y oposición reman juntos en un momento crucial para la recuperación de Castelló’, ‘Pese a las diferencias ideológicas entre el Acord de Fadrell y la oposición, hay unanimidad en las principales líneas de acción para la recuperación’, ‘La oposición demuestra estar a la altura de las circunstancias y desde la responsabilidad, tiende la mano al gobierno para contribuir a la recuperación’. Son hipotéticos titulares que podrían ilustrar lo que me gustaría vivir hoy en el salón de plenos del Ayuntamiento.

En ocasiones anteriores he tenido la oportunidad, a través de esta ventana de opinión que me brinda Mediterráneo, de expresar desde el convencimiento el significado de servicio público. Y es que no encuentro otra forma de entender la política, y principalmente la política municipal, desde esa vocación de servicio y entrega al interés general.

Representación de la sociedad

La política es una representación de la sociedad. Cada una de las personas que hemos decidido dar un paso y ostentar una responsabilidad pública en cada momento, representamos los intereses, reivindicaciones y necesidades de la sociedad en la que vivimos. Quienes tenemos esa responsabilidad, también tenemos la obligación de cuidar en primer lugar de un sistema democrático que tanto les costó a nuestros padres y abuelos construir, y, en segundo lugar, de comportarnos con responsabilidad.

Por ello desde estas líneas pido y ruego a aquellos que utilizan la mentira como arma arrojadiza de desgaste continuo al gobierno; responsabilidad. Me gustaría que el pleno del Debate sobre el estado de la ciudad de hoy fue ejemplar en ese sentido. Desde la diferencia ideológica, desde la diferencia de criterios, desde la aceptación de los resultados de unas elecciones en las que la ciudadanía decidió quien quería que les gobernara en Castelló, trabajemos gobierno y oposición juntos para que la recuperación en nuestra ciudad se produzca lo antes posible. Con ello, entre todos, representantes públicos y ciudadanía, podremos seguir transformando la ciudad en la que hemos decidido desarrollar nuestro proyecto de vida.

Portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló