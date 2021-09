La necesidad de ser Europa

Querido/a lector/a, es evidente que la Unión Europea (UE) siempre tuvo necesidad de ser ella misma, de ser Europa en todo el sentido de la palabra.

Me refiero a que si ayer y después de dos guerras mundiales entendimos como algo imprescindible la construcción de una idea y organización que avanzara en un marco de paz, democracia y Estado de Bienestar, ahora sería aconsejable no resignarse a una UE que cada día reduce más la política (es decir, la capacidad del ciudadano de incidir en la conocía y las finanzas) y, además, su defensa y seguridad está mediatizada, se quiera o no, por los EEUU.

Incluso, se puede y se debe decir, que esa posible y necesaria UE que no debe renunciar ni al diálogo ni a la cooperación con nadie, debe potenciar y desarrollar al máximo su mayoría de edad, su propia capacidad de decisión. Sobre todo, porque todo indica que los EEUU no pierden (en mayor o menor medida) su vocación imperialista y, también, porque aparece un contexto mundial en el que emergen bloques como la China y la India.

En cualquier caso, la dificultad esencial para ser más Europa reside, sobre todo, en esos gobiernos europeos que solo entienden la unión bajo la protección y la subordinación a EEUU. No obstante, si traigo a este rincón la demanda de más autonomía o emancipación europea, de ser cada día más nosotros mismos, no es porque se me ha recalentado la bola, es porque después de la discutible salida de EEUU de Afganistán, del acuerdo militar entre EEUU, Australia y Reino Unido y, por qué no decirlo, de la retirada a Francia del contrato para hacer submarinos para Australia, en la Comisión Europea y en algunas cancillerías hablan de la traición y deslealtad de los EEUU y, sobre todo, de que en un mundo de competencia furibunda, de depredadores, la UE debe pensar más en ella, tener más unidad, autonomía y fuerza.

Espero que así sea.

Analista político