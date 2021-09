Port de futur

Vaig dir que seria una reunió històrica i vull confirmar que així va ser. La trobada mantinguda aquesta mateixa setmana amb el president de l’Autoritat Portuària de Castelló, Rafa Simó, el seu director i representants de tots els grups polítics i totes les associacions veïnals és un fet mai vist a Almassora. «Donar la cara» és l’expressió que va utilitzar aquest diari per a definir la visita i ho trobe més que encertat.

La seua no és una declaració d’intencions. Simó ha traslladat amb fermesa a Costes que PortCastelló vol invertir en la costa d’Almassora per ser una obligació moral davant l’afecció que causa l’activitat del port a la nostra platja i aquest darrer dimecres ho va tornar a confirmar davant les persones assistents a una reunió, com ja he dit, històrica.

Mai eixa institució va entendre com un deure contribuir a protegir la nostra localitat, que pateix per sobre de tot per dos vies: el canvi climàtic (com la resta de l’entorn) i el port (Almassora més que altres localitats). Per això vam reclamar la «discriminació positiva» cap a les nostres platges i volem continuar al capdavant de les prioritats de Costes, que és l’única institució que pot donar l’aprovació als projectes a la mar.

Ni l’Autoritat Portuaria de Castelló ni cap altra entitat (del voltant o no) pot actuar sense el permís del ministeri, competent en la matèria, i sé que darrere del treball que vam detallar en la reunió del darrer dimecres es queden tots el contactes i l’esforç per tractar d’acurtar terminis en les obres de defensa que necessita escometre el litoral d’Almassora.

Solucions

Aquest equip de govern no defallirà en la recerca de solucions que ara troben finançament al Port de Castelló, una notícia que resultava impensable només uns anys enrere, quan el port no se sentia en deute cap a la nostra ciutat.

El té i és històric i real, tant com que Almassora i la seua activitat han de conviure, com va dir el company Rafa a la reunió, i poden fer-ho deixant enrere la creença de superioritat que en èpoques passades ens va relegar a una posició secundària immerescuda.

Tots els problemes que presenta en l’actualitat la platja d’Almassora no tenen solució. Alguns, com l’urbanisme que es va permetre en aquells temps quan tot valia per a recaudar, pot ser ja impossible de reconduir. Teixir aliances i reclamar allò que ens mereixem només és qüestió de voluntat.

Alcaldessa de Almassora