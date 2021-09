El mensaje de Georgina

Alcaldesa, tengo un problema. Me gustaría inscribirme en los cursos formativos que organizáis desde el centro de Empleo y Formación Onda Inserta para poder aprender y conseguir un empleo. Pero no puedo, porque soy sorda». Con estas palabras me escribió Georgina y, tras hacerme reflexionar, llamamos enseguida a la Asociación de Personas Sordas de Castellón para buscar una solución, porque no es justo que algunos ondenses tengan menos oportunidades que los demás.

Y tras una fructífera reunión con esta entidad que desarrolla un papel fundamental para la sociedad castellonense, acordamos que el Ayuntamiento de Onda ofrecerá a aquellas personas con discapacidad auditiva la posibilidad de solicitar un intérprete de signos para la realización de cursos formativos. Así lo anunciamos el Día Internacional de la lengua de signos, con nuestro compromiso de que en los próximos presupuestos se contemplará una partida económica para dotar de traductores en lengua de signos.

Esta pionera idea significa un importante alegato a la inclusión y al fomento de la igualdad de oportunidades, ya que supone que todas las personas puedan acceder a las acciones formativas que se impulsan desde el consistorio. Es un avance importante que se traduce en la eliminación de aquellas barreras que impedían a muchas personas disponer de las mismas oportunidades y que no les permitían, entre otras cosas, acceder a la oferta formativa que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Onda.

Es un pequeño paso más hacia el gran objetivo de este gobierno de igualar las oportunidades para todos los ondenses y no permitir que nadie se quede atrás. ¡Seguimos!

*Alcaldesa de Onda