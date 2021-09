Menos impuestos y más trabajo

Los gobiernos del Partido Socialista, y más aún cuando están apoyados por partidos de tendencia comunista, tienden a incrementar los impuestos y la deuda para poder también incrementar la estructura del estado (incrementando asesores, consellers, y ministros entre otros muchos puestos de trabajos). Tratan de generar un clientelismo que a largo plazo es imposible de mantener pero que a corto les permite ganar elecciones.

Carlos Mazón cree en la máxima que el dinero de los ciudadanos debe permanecer en el bolsillo de los ciudadanos, en especial de los que menos tienen. Todos debemos de pagar impuestos, todos debemos de mantener la estructura del estado, sanidad, carreteras, bienestar social, ejército… sin embargo no chiringuitos innecesarios. Los ciudadanos deben de poder elegir si con el dinero que ganan con su trabajo deciden consumir (generarán empleo), invertir (generarán empleo) o ahorrar (generarán empleo en un futuro).

La revolución fiscal de Carlos Mazón se basa en un principio, la bajada de impuestos, que ya ha demostrado su éxito en otras comunidades como la de Madrid y que ha despertado la envidia en comunidades como la valenciana y la catalana, líderes en malgasto, que ven cómo claramente su mal modelo de gestión queda en evidencia.

Mazón también comparte la idea que la mejor política social es el empleo y esto es lo que persigue la bajada de impuestos. Como he explicado antes al bajar impuestos la gente gastará más e invertirá más, se generarán más puestos de trabajo que permitirán sacar de las listas del paro a tantos y tantos jóvenes, o no tan jóvenes, que lo que desean es poder llevar un sueldo a sus hogares y no tener que estar solicitando subsidios, uno tras otro.

Con esta revolución la Comunitat Valenciana volverá a ser la tierra que todos los valencianos ansiamos, una tierra de progreso y un referente dentro de España, con un gobierno al lado del necesitado, del trabajador, pero también del emprendedor, del autónomo, del empresario, de todos los valencianos, en definitiva.

*Alcalde de Moncofa y vicesecretario del PPCS