I ara pareix, encara que com assenyala la dita, «no digues blat fins que no estiga al sac i ben lligat», la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va reconèixer la diferència de finançament en algunes autonomies, i sobretot, que complirà amb el tracte que va signar amb Compromís per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, una qüestió vital pel País Valencià, ara per ara, l’autonomia pitjor finançada.

Una negociació que Baldoví va posar per davant de qualsevol altre posicionament, i que ha estat defenent mes rere mes, amb respostes de tot tipus. Des de l’acord d’investidura amb Pedro Sánchez fins a la data, no hem parat de reivindicar el que és nostre. Com el nostre diputat diu, en «solitari», perquè a Madrid poques veus han estat recolzant una campanya que ajudarà a que el nostre territori tinga millor inversió.

Som poc més de cinc milions de valencians i valencianes, amb un diferència de 800 euros per habitant entre la comunitat autònoma més ben finançada i la nostra, que és la pitjor. Per primer vegada, s’ha reconegut aquest deute en la nostra terra, per primera vegada un diputat ha estat lluitant per la igualtat de la nostra terra, pel que ens pertoca, ni més ni menys. Una lluita que està aconseguint els seus fruits, i que esperem que l’anunci es faja realitat, i el nou model de finançament arribe abans de que acabe l’any. Perquè això repercutirà en els valencians i valencians, en els serveis i inversions que tindrem a partir del proper any.

Perquè encara que siga sol, Baldoví no va a deixar de lluitar pels interessos dels valencians i valencianes. Perquè quan va anar a Madrid, va ser per treballar per nosaltres, pel que es nostre, i ara, després de persistir, el «Llanero Solitario» cavalca més lluny que mai per seguir reivindicant el millor per al País Valencià.

*Regidor Cultura, Patrimoni, Normalització i Agricultura en Burriana