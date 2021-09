Prova superada

No cal ni dir que hem intentat dissenyar esdeveniments per a tots els gustos i edats, amb una programació de molta qualitat i artistes de primera fila, cosa que ha fet que la gent omplira el recinte musical i també el taurí diverses vesprades i nits.

Però sobretot, crec que hem de posar una matrícula d’honor a tota la gent que hi ha participat i que ha sabut comportar-se amb trellat. Sabedors que, si no passa res estrany, estem al final del túnel, teníem ganes d’eixir i estar amb els nostres familiars i amics, després d’este any i mig tan dur.

Fa algunes setmanes, les Falles ja van demostrar que es podien fer coses sense que augmenten els contagis. Una vegada vacunada més d’un 85% de la població, és hora de començar a entrar en una merescuda normalitat, que segurament tindrem en les pròximes setmanes.

I a tot això contribueix notablement la tornada a les aules que, un any més i de manera controlada, s’ha portat a terme des del 8 de setembre. Queda clar, com va dir el conseller Marzà, que els centres educatius han sigut un dic de contenció i de detecció de la pandèmia, a pesar de les furibundes crítiques que des dels sectors més dretans van llançar en el seu moment.

Tot plegat, ens trobem a les portes d’iniciar una nova etapa millor, molt millor, pròxima a la que teníem abans del fatídic 13 de març de l’any passat. I a les portes d’eixe punt, tots els betxinencs i betxinenques hem passat uns dies de felicitat i d’alegria per encarar la nova fase, que esperem que siga la definitiva. L’estiu s’ha acabat, ara sí, i al poble ja entrem en la rutina per treballar tots conjuntament i encarar un nou any amb les millors perspectives de futur. Fem-lo possible.

*Alcalde de Betxí