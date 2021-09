Amb el Conservatori

Si fem una reflexió general de les infraestructures educatives que necessita la ciutat de Castelló i les comarques del nord del País Valencià estarem d’acord que aquesta és el Conservatori de Dansa i Música. Més de vint anys de la seua necessitat, no només perquè el nombre creixent d’alumnes és una realitat, sinó bàsicament perquè no acompleix amb dignitat material i física amb els objectius d’un bon servei públic.

D’altra banda és important que expliquem que el conservatori atrau alumnes d’arreu d’Espanya i d’Europa perquè ha atresorat un prestigi que és reconegut entre la comunitat educativa tot i les mancances de l’edifici situat a la plaça Fadrell. En aquest sentit l’alumnat demana tenir llocs i indrets per tal de poder assajar en condicions. Fa temps que aquest ús ja no es dona. D’altra banda, les instal·lacions de dansa han de ser cobertes en la provisionalitat de l’IES La Plana, amb resultats més que dignes (un servidor va poder delectar-se en l’acte final de curs en el paranimf de la UJI) si tenim en compte la insuficiència de les instal·lacions. Tots el actes estan relacionats amb el seu llluiment necessiten de terceres instal·lacions per tal de dur-les a bon termini.

Motius més que evidents com veuen que la necessitat no enten de demores i és l’hora (ja passada) dels fets. Compromís sempre hem defensat el que va defensar el Ple en abril de 2019. El Conservatori ha d’anar davant dels jutjats nous a la partida de Taixida, i els 14 milions que costa el macrocentre ha de ser gestionat per Edificant perquè des de l’Ajuntament de Castelló tenim la obligació d’implicar-nos en el creixent conreu de la vida educativa i cultural de la ciutat, de la seua creativitat. A més del que suposa la contrucció des d’un punt de vista de llocs de treball, com ja ho fan la resta d’obres educatives d’Edificant i Pirecas.

Siga com siga, el Coservatori ha d’esdevindre una de les obres emblemàtiques del pacte de Fadrell i impulsar la nostra ciutat com un pol d’atracció de talent i excel·lència que no pot esperar juntament amb el centre integrat de Formació del Grau.

Regidor d’Educació a Castelló