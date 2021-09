Fue nombrado delegado en Castelló para la elaboración del Diccionario Catalán-Valenciano-Balear, y fue uno de los signatarios de las Normas de Castelló de 1932. Cultivador del valenciano en su conversación y en sus libros, significó que la elección de la lengua literaria no era una simple cuestión estética, sino de un nacionalismo consciente.

Sánchez Gozalbo fue quien instó a Porcar a escribir, tanto de temas artísticos como arqueológicos en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, pero el pintor no permitía que ni una sola de sus cuartillas tuviera el Nihil obstat de Don Ángel. Esta relación a trío nos unió muchísimo, porque me honré en mecanografiar muchos de los últimos textos de Porcar que él mismo me dictaba. Nunca olvidaré el vínculo con ambos, como con tantos otros de los sabuts, por antonomasia, que enaltecieron la cultura de la nostra llar pairal. Estos recuerdos íntimos hoy se ven aturdidos e inquietos con pesar.

Cronista oficial de Castelló