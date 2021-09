El ‘parany’, tradición e historia

El parany es mucho más que una modalidad de caza. El parany forma parte de la historia, de la tradición y de la cultura de los pueblos de nuestras comarcas. Forma parte de nuestra forma de ser y de sentir. Y muchos de nosotros --yo misma-- provengo de una familia de cazadores que siempre ha defendido que el parany es una práctica respetuosa con el medio ambiente.

Los cazadores castellonenses llevan años pidiendo una solución para recuperar tan ancestral forma de caza. Y por eso reclaman que se compruebe in situ los resultados del cesto malla, un nuevo sistema de captura en vivo de especies cinegéticas. De esta manera se podrá acreditar, tanto desde el punto legal como del científico, que el cesto malla sí que se puede utilizar porque es una técnica selectiva y, además, es inocua para las aves. No hay motivo para retrasar las pruebas. Por lo menos no existen motivos objetivos para no atender la demanda de los cazadores… ¿Serán motivos políticos?

La Conselleria de Agricultura, en manos de Compromís, sigue haciendo oídos sordos a las peticiones de los cazadores y, una vez más, ha rechazado la autorización de las pruebas del cesto malla. Una decisión que solo se puede entender como un desprecio a los cazadores y un nuevo ejemplo --y ya van unos cuantos-- de la persecución que el Consell del PSOE y Compromís ejerce sobre nuestras tradiciones: ya sean bous al carrer o parany… Y es que la izquierda parece obsesionada en acabar con todas las señas identidad de nuestra provincia a base de prohibiciones y más prohibiciones. Está claro que a la izquierda le encanta prohibir y limitar los derechos de los ciudadanos para imitar a sus admirados dictadores caribeños.

Mensajes ambiguos

Algunas voces del PSOE lanzan ahora mensajes ambiguos sobre el parany. Un quiero y no puedo. Un sí pero no. Un ni contigo ni sin ti… Y lo hacen para confundir a los ciudadanos y que no tengan muy claro dónde están ideológicamente para no perder votos… Eso es lo único que les ha importado siempre a los socialistas.

Pero lo cierto es que el PSOE se ha manifestado en infinidad de ocasiones contra el parany y ha rechazado cualquier posibilidad de recuperar tan ancestral tradición en nuestra tierra. Por eso, hoy mismo, desde el Partido Popular vamos a presentar al pleno de la Diputación una propuesta de declaración institucional para instar a la Generalitat valenciana a que, de una vez por todas, dé luz verde a las pruebas con cesto malla como una vía alternativa para recuperar la práctica del parany. Creemos que si hay interés y deseo de trabajar con el colectivo, hay vías otras alternativas para poder mantener esta tradición que en manos de este Consell está muerta y enterrada.

La iniciativa del Partido Popular busca el consenso porque esta provincia es defensora de la práctica del parany y tenemos miles de aficionados a esta práctica que siempre han defendido que se trata de una actividad sostenible y respetuosa con el entorno. Solo así se entiende el interés del colectivo en buscar alternativas que se adapten al marco legal vigente y que permitan recuperar esta tradición heredada de padres a hijos.

El parany es mucho más que una modalidad de caza. Eso hay que tenerlo claro. Por eso, recuperar el parany es devolvernos a los castellonenses una parte importante de nuestras tradiciones, de nuestra historia y de nuestra cultura.

Alcaldesa de Vall d’Alba, diputada provincial y presidenta provincial del Partido Popular de Castellón