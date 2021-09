Un projecte per a Castelló

La crisi climàtica és la principal preocupació d’Alemanya. El Partit Verd, el millor per gestionar eixa crisi del planeta. I malgrat això, Els Verds es van quedar lluny de la SPD i de la CDU en les eleccions a la Cancilleria d’ahir. Eixa aparent contradicció és una de les normes més complexes de la política, la norma que diu que la lluita ideològica és un xoc entre visions de la societat constitutives i autosuficients. Els Verds són el millor partit per gestionar la crisi climàtica, que alhora és la principal preocupació alemanya, però això no els converteix en la primera força perquè encara no són capaços de presentar el seu projecte de país com el millor per a totes les facetes de la societat alemanya: el clima, però també l’economia, la seguretat i la justícia. L’hegemonia es dona sempre en tots els terrenys alhora.

La setmana passada vam celebrar el Debat sobre l’Estat de la Ciutat, el Ple anual per intercanviar arguments a favor de les diferents visions de la ciutat. Un debat on ens va costar molt a tots els grups polítics cristal·litzar eixe projecte de ciutat que volem per a Castelló, entre altres coses perquè encara el dolor de la pandèmia i la seua gestió complica encara alçar la mirada per mirar al futur. Un projecte de ciutat de futur al que tenim l’oportunitat d’arribar molt abans del previst precisament per la pandèmia i la inversió pública preparada per recuperar la demanda suspesa per ella. Però per arribar a algun lloc la condició necessària és voler arribar.

Al Debat de l’Estat de la Ciutat es va fer palès que en l’oposició sols Vox està prop de tindre un projecte de ciutat, excloent i retrògrad, però autosuficient i constitutiu. Ens cal conduir l’exida reafermant amb més convicció i concreció el projecte de ciutat per a Castelló, en positiu i en objectius concrets, buscant també la recuperació anímica post-covid al voltant d’actuacions que li posen cara a les idees de lluita contra el canvi climàtic, de justícia, de cures i de transparència amb iniciatives per recuperar el nostre cinturó agrari i rehabilitar el casc històric, intervenint el mercat de la vivenda ampliant la capacitat de l’Ajuntament d’oferir habitatge a qui el necessita i generar implicació veïnal (veïnal, no sols de les associacions de veïns) en els projectes de regeneració urbana que han de transformar els carrers i els barris on vivim per fer-los més amables.

Portaveu de Podem EUPV a l’Ajuntament de Castelló