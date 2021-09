Más moral y ventajoso

Querido/a lector/a, hay fotografías que aunque los que allí aparecen no son las bellezas de la huerta, el verlos provoca alegría porque lo que están haciendo y representando, en ese momento, empatiza con la voluntad popular. Me refiero a la foto que estos días ha inmortalizado el diálogo y el acuerdo entre Ximo Puig, presidente de la Generalitat valenciana (PSOE), y Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía (PP). Digo, simplemente, que aunque son de partidos diferentes, como tienen un problema común (el de conseguir un modelo de financiación autonómica justa) sitúan el interés de sus tierras y sus gentes por encima de la ambición partidista, electoral o personal, y dialogan, buscan soluciones que les sirvan a todos, llegan a acuerdos, suman fuerzas, establecen un frente común... y, todo eso, desde el respeto y sin descalificaciones. Actitud que, aunque por desgracia es poco común en la España actual, la reclama la razón y la dimensión de los problemas, la exigen los ciudadanos y hace útil a la política a la vez que dignifica a los políticos. Además, cosa que me alegra, parece que no están solos.