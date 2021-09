Sant Miquel, festa de la Policia Local

És per això que vull felicitar la Policia Local per la celebració, perquè cada dia fa un gran tasca a la nostra ciutat, especialment en les faenes que desenvolupa en moments especials, com ara durant l’estat d’alarma i en general al llarg de tota la pandèmia, amb tot a la feina extra i la dedicació que comporta, que els ha convertit en referent. Motiu pel qual només podem agrair-los la seua labor, i fer extensiu l’agraïment a la resta de cossos i forces de seguretat.

La Policia Local de Borriana és un cos modern, eficaç i amb vocació de servei, i és de llei reconèixer l’esforç que fan, i estic convençuda que continuarem treballant amb la mateixa energia.

Ciutadà Exemplar a títol col·lectiu

En l’acte d’avui es reconeix la labor diària de la Policia Local i s’entreguen les distincions individuals per les actuacions especials que alguns d’ells i d’elles han realitzat. Però enguany, a més, la Policia Local fa un reconeixement especial amb la distinció de Ciutadà Exemplar a títol col·lectiu al conjunt de persones que amb el seu treball han mantingut, durant l’època més dura de la pandèmia, la distribució directa d’aliments als ciutadans, amb el risc personal que implica.

Es tracta del personal dels supermercats, de repartiment a domicili, de transport, d’agricultura, entre d’altres, que han estat eixint cada dia a treballar al costat del personal sanitari i de seguretat, i han cobert les necessitats bàsiques de la població. Peces clau perquè el conjunt de la societat poguera i puga estar proveïda de productes essencials. Ells i elles van viure moments molt durs durant el confinament i continuen patint situacions límit en sectors majoritàriament amb sous molt limitats i l’elevat risc de contagi.

Per això, enguany la Policia Local de Borriana vol agrair especialment el treball d’una part d’aquests col·lectius, les treballadores i els treballadors dedicats al sector essencial de la distribució directa d’alimentació dels supermercats i comerços locals que han estat oberts durant tota la pandèmia per a donar servei a la ciutadania. Personal que va ser i continua sent imprescindible, però amb la pandèmia el seu paper indispensable s’ha tornat molt més evident.

Per totes aquestes raons, jo també em sume al reconeixement d’aquests col·lectius, per tot l’esforç realitzat i pel paper clau i moltes voltes invisible que han desenvolupat per ajudar els altres en aquesta situació d’emergència sanitària, social i econòmica.

Enhorabona i moltes gràcies per tot el que heu fet per nosaltres.

Alcaldessa de Borriana