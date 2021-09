Hoy, como cada último jueves de mes, el Fadrell tiene una nueva oportunidad para situarse al lado o en contra de los castellonenses. Para reafirmarse en ese proyecto de ciudad de las personas que firmaron en su acuerdo de gobierno hace poco más de dos años. Hoy en el pleno van a tener que decir si quieren seguir mintiendo a algunos jubilados de Castellón. Porque si no votan a favor de la moción de Ciudadanos para equiparar las ayudas a los centros de mayores de nuestra ciudad, continuarán fomentando las desigualdades entre las diferentes asociaciones y, por tanto en Castellón seguirán existiendo pensionistas de primera y de segunda categoría.

Pero además, también tendrán la oportunidad de votar a favor del conservatorio en la partida Taxida. Veremos si lo hacen en bloque o por separado. El otro día, el señor Mezquita, concejal de Educación, decía que estaban todos comprometidos con el Conservatorio. Claro que sí, todos lo estamos. Pero los castellonenses no pueden vivir de titulares, falsas promesas y perdones. Necesitan responsabilidades y resultados y con el Conservatorio llegan seis años tarde.

¡Cuanta demagogia!

Por el bien de Castellón y de todos los castellonenses que lo que unió sus sillones, no lo separe el Conservatorio. Ese diálogo que solo les sirve cada cuatro años para formar gobierno que no para gobernar… Cuanta demagogia existe y aquí que se practica a diario, Fadrellgogia.

Los miembros del Fadrell saben tan bien como nosotros que no se puede acabar con la prostitución, sí con la trata, los abusos y la violencia que sufren quienes son víctimas. Y por supuesto, ante tal Fadrellgogia, hoy en Cs defenderemos que estamos en contra de la trata de mujeres y niños, de la violencia y abusos que sufren en la prostitución, claro que sí. Pero el primer paso es ofrecer un marco legal regulado para el ejercicio de la prostitución voluntaria que permita una mayor protección y seguridad pero el Ayuntamiento no es el foro adecuado para hacerlo. Ante la Fadrellgogia, en Ciudadanos decimos alto y claro que la trata no se justifica en ningún caso, al igual que la violencia de género, ni el abuso a menores. Y no lo podemos entender ni en la prostitución ni fuera de ella. Otros no pueden decir lo mismo. Lecciones las justas.

Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Castellón