Unos tanto y otros...

Es curioso cómo algunos se llenan la boca, hablan, critican y vuelven a hablar pero no hacen nada. Y en Segorbe de esos tenemos muchos. En estos dos años de legislatura popular, a la oposición ni se la ha visto ni se la espera. El Partido Popular en Segorbe y en los municipios que gobierna está realizando una labor constante, crea empleo y trabaja para sacar adelante a la ciudadanía y a los municipios. Vamos hacia adelante con trabajo, muchísimo trabajo, y esfuerzo, constancia, proyectos, cercanía y escucha activa. Y a los hechos me remito, hablando, cómo no, de mi ciudad.

Como todos, nos hemos encontrado una legislatura diferente y complicada a causa de una pandemia del coronavirus que ha trascendido fronteras y trastocado vidas. Pero el equipo de gobierno popular segorbino ha demostrado que si se quiere, se puede. Hemos logrado un equilibrio en la balanza entre la economía y la salud. Apostando por otorgar ayudas directas, indirectas y realizando múltiples actuaciones para reactivar la economía. Como ejemplo, los actos alternativos realizados en la que hubiera sido nuestra semana de fiestas patronales y, por supuesto, la celebración del Concurso de Ganaderías Ciudad de Segorbe. Tanto criticar la oposición diciendo que estos actos iban a incrementar el número de casos en la ciudad, y desde el 12 de septiembre nos mantenemos en 0 casos. Gracias al buen comportamiento y a la responsabilidad de los segorbinos y al cumplimiento estricto de las normas sanitarias por parte del Ayuntamiento.

Y es que el tripartito valenciano y el gobierno socialista ya a nivel nacional promete, promete pero ejecutar y cumplir, lo que se dice cumplir, pues no lo hace. Los impuestos siguen subiendo y la luz ya ni os cuento, pues lo sabéis. Se está jugando con la economía de los trabajadores al no poner los medios suficientes para estar al día de los pagos de los ERTE y suma y sigue.

El movimiento se demuestra andando. Y eso es lo que estamos haciendo en Segorbe y en tantos municipios gobernados por el Partido Popular, con alcaldes y alcaldesas valientes y con vocación de servir a la ciudadanía. El Partido Popular va a seguir demostrando que el trabajo, en todos los aspectos, se demuestra día a día y que no ofende quien quiere, sino quien puede.

Alcaldesa de Segorbe