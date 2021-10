Castelló, ciutat educadora

Quan parlem d’oportunitats també parlem del dret fonamental a una educació digna i amb instal·lacions en condicions, a potenciar la contínua oferta formativa de la ciutat i a que tot això desemboque en el sistema laboral i social de la nostra ciutat. Una ciutat de drets i oportunitats ha de ser, sí o sí, una ciutat educadora. De fet, a Castelló ja som referents entre les Ciutats Educadores i recentment capitalitzàrem la jornada de polítiques educatives de Compromís amb altres ajuntaments d’arreu del País Valencià.

Perquè sabem que una ciutat educadora va més enllà de les aules. Sabem que invertir en educació és invertir en infraestructures educatives, les que generen formació i llocs de treball. I per això també és necessari fer-ho de la mà d’altres administracions i del teixit productiu i empresarial de la nostra ciutat. Com per exemple amb l’autoritat portuària de Castelló i la Conselleria d’Educació amb la qual encetem el projecte del Centre Integrat de Formació Professional d’estudis marítims i pesquers del Grau.

L’èxit de l’Edificant

Exemple també la urgència d’accelerar ja la construcció del nou Conservatori. També una proposta, la que tenim a Compromís, en sintonia amb el que vol la comunitat educativa, vol el barri, té les millors connexions de mobilitat, sinèrgies amb centres culturals com l’Auditori i centres de secundària, i que compta amb els informes tècnics favorables. Una necessitat que ni pot ni entén perquè ha d’esperar més, que té els 14 milions d’euros d’inversió guardats i que fer-ho mitjançant el pla Edificant podria començar a tramitar-se demà mateix. Aprofite per recordar l’èxit de l’Edificant, un programa gràcies a la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat, on Castelló ja veu que la construcció d’escoles és una realitat.

I és que una ciutat educadora també ha d’estar dissenyada amb un urbanisme cohesionador, pensat des de i per a l’educació, perquè a Compromís així ho entenem. La construcció del Conservatori davant dels nous jutjats ens acaba de teixir tot un barri i acaba tancant el Bulevard Blasco Ibáñez. Paral·lelament a eixe creixement són necessàries també noves instal·lacions culturals, perquè som un referent cultural, perquè per primera vegada adquirim obres dels nostres artistes, tenim una programació envejable, i això ens demana més espais: com un cinema al centre, una nova biblioteca, una sala d’exposicions per als nostres artistes...

Tenim clar quina és la ciutat educadora que volem. Una ciutat que vol aprendre i ensenyar, intercanviar i compartir, i avançar cap a una personalitat pròpia on la formació, el treball i el desenvolupament de la nostra ciutadania i els nostres entorns siguen claus per als nostres joves, famílies i el futur de la ciutat.

A Compromís sempre ens trobareu en la solució. Perquè ens importa l’educació. I perquè ens importa Castelló.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló