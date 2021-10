Decidir-ho tot, decidir Almenara

Almenara serà ara un poble més transparent, més just i més democràtic amb l’aprovació de la Carta de Participació Ciutadana a proposta de Compromís. Ho vam prometre en 2019 i ho hem fet. Si hem aconseguit això estant a l’oposició, que no faríem des del govern?

Nosaltres seguim creient en la radicalitat democràtica, en l’obertura de portes i en què el poble ha de ser capaç de decidir sobre el seu futur i sobre els seus diners. Si som bons per pagar, som bons per decidir com es gasten els nostres diners. Enfront d’allò, ens vam topar amb una senyora Pérez, sempre en contra d’uns pressupostos participatius o contra la transparència de l’administració.

Una contra que es va veure aturada gràcies al fet que la meua companya, Carmen San Onofre, va recuperar el Reglament de Participació Ciutadana, aprovat pel govern de Josep Vicent Pastor, en la dècada dels 80. Des d’aleshores, els grups polítics hem estat negociant durant sis anys un reglament que, aquest setembre, per fi veurà la llum.

El temps ha volgut que hui represente al segon grup més gran de la corporació i, per tant, siga el portaveu de l’oposició al saló de plens. I tindré el privilegi d’aprovar un document que canviarà la vida del nostre poble, ja que els veïns i les veïnes podran decidir sobre els seus diners o vigilar l’acció del govern local.

El concepte de «política» ha estat tan manipulat i tan maltractat que ha passat de significar-ho tot, a no voler dir res. És una realitat que si volem governar el nostre poble ho hem d’assumir. Hem de treballar per recuperar la dignitat i la credibilitat de les institucions com a eines al servei de les persones. Perquè eixe és l’únic camí per enfortir la democràcia i fer front a l’odi i als ultres.

Regidor Compromís per Almenara