Garants de la convivència

Les societats, les comunitats humanes, també les persones en el pla individual, per a poder avançar necessitem teixir una xarxa de protecció que ens faça sentir segurs. Només si sentim aquesta necessitat de seguretat satisfeta, podrem continuar desenvolupant el nostre projecte vital i col·lectiu i aconseguir majors cotes de benestar. Per a poder assolir aquest objectiu de seguretat i benestar, la societat ens hem dotat d’una sèrie de normes i regles de joc, lleis i codis, a les quals hem d’atindre’ns per a poder garantir la convivència.

Només així, amb unes regles del joc clares i compartides, podem garantir el lliure desenvolupament de tots, per igual; connectant, d’aquesta manera, la idea de seguretat amb la d’igualtat -- tots iguals davant la llei--. Però la seguretat és també un concepte fràgil. Una condició que costa molt de construir, però que pot enfonsar-se en només uns segons. Una d’aquelles qüestions de les que només ens recordem quan alguna cosa falla.

Per això, és important poder celebrar dies com el que vam commemorar dimecres --festa de Sant Miquel, patró de la Policia Local-- i com el que celebrarem hui --festa dels Sants Àngels Custodis, patró del Cos Nacional de Policia--. Perquè en aquest tipus de jornades simbòliques, que recuperem després de no poder celebrar-les durant dos anys a causa de la pandèmia, podem posar el focus i agrair a aquells que fan possible que, a Vila-real, puguem sentir-nos segurs per a continuar avançant. Aquells que vigilen el compliment de les normes de les que ens hem dotat, que ens protegeixen i que han vetlat per la nostra seguretat de manera extraordinària durant la pandèmia.

Motiu d’orgull

La nostra Policia Local, amb el comissari principal, José Ramón Nieto, al capdavant i amb eixa otra forma de hacer policía que els caracteritza i els serveix de lema, són i han sigut sempre per a nosaltres motiu d’orgull. Un cos preocupat i ocupat per donar resposta a les necessitats de la ciutadania a la que serveixen, pròxim, innovador i en formació constant.

També motiu d’orgull per a nosaltres són els agents que conformen el Cos Nacional de Policia, amb qui col·laborem de manera assídua i estreta en tot allò que fa referència a la seguretat ciutadana, en particular en dispositius en esdeveniments multitudinaris, com el futbol del nostre Villarreal, o el programa de vigilància de la violència de gènere VioGen. Col·laboració per la que no puc deixar d’agrair el nou cap de la Comissaria local, Pedro Ortín, i el seu antecessor en el càrrec, Carlos García Alzas.

Els dos cossos policials, cadascun des del seu àmbit i en les seues competències, han demostrat durant aquesta crisi sanitària, com ho han fet sempre, una vocació de servei públic i una professionalitat encomiables. Des de l’Ajuntament treballem perquè puguen seguir prestant aquest imprescindible servei a la ciutadania de la millor manera possible, amb el personal i les dotacions que la nova Vila-real del segle XXI mereix. Una ciutat moderna i viva. Una Vila-real que es mou, renaix i avança de nou.

Alcalde de Vila-real