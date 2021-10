El llarg camí cap a la igualtat efectiva

La que va ser presidenta del Parlament Europeu i una de les primeres ministres de tota Europa, la francesa Simone Veil, ens deia allò de què cal realitzar el que és possible, per a arribar allò que és impossible. Eixe és el camí, un llarg procés de coses possibles que ens han de portar a algun lloc, que avui encara està lluny: la igualtat entre homes i dones. La igualtat efectiva. La que mai ha existit, però que, a vegades a poc a poc, i a vegades a grans passos, hem de fer que arribe.

Aquesta mateixa setmana vam estar reunits amb el col·lectiu Mujeres del Grao, coordinades per Mari Pepa Sancho, i de les que són membres Carmen Peris i Asun García, totes elles referents que he tingut en els meus anys de trajectòria política en la lluita feminista. Amb elles i altres companyes vam estar parlant d’assumptes que els afecten en el seu dia a dia com a dones que es troben amb mil i un obstacles socioculturals, i traves administratives que, de manera permanent, impedeixen que estiguen en eixa situació d’igualtat real. Són gent d’acció, de treball de carrer, de proximitat i d’ajudar de forma absolutament solidària i desinteressada allà on creuen que hi ha una justa causa per la qual lluitar, al seu poble, al Grau.

Per això veien amb molt bons ulls eixe altre pas, el d’una alcaldessa, la de Castelló, que lidera i avança convençuda en el camí del progrés, com ha fet amb els permisos menstruals, la qual cosa suposa, una vegada més, un nou avanç. I vam parlar de portar l’exemple de Castelló a altres instàncies, a la resta de les administracions, perquè serà important que no deixem que un ajuntament siga una illa en l’oceà, sinó que la mesura vaja fent-se extensiva fins que pugue ser universalitzada, tant en l’àmbit públic com en el privat.

I ho parlem amb elles, i amb els sindicats, com els companys i companyes d’UGT, que també són punta de llança en l’avanç social. Per parlar de la tipificació dels delictes d’odi contra la dona que hem impulsat a la UE, i que una vegada més no van comptar amb el suport de la dreta espanyola, però que també suposa un pas endavant per universalitzar una justícia igualitària.

Passos endavant

I de la unificació dels permisos de maternitat i paternitat, en famílies monoparentals, més enllà del que reconeixen algunes sentències, que també són passos endavant, la baremació en l’obtenció de serveis públics atenent a molts criteris, entre ells les càrregues familiars, la situació socioeconòmica, i com no, la qüestió de gènere, que és essencial. El pas en favor de l’abolicionisme de la prostitució, en el que el nostre partit està fent avanços, i que volem que siga també eix central als nostres congressos, ja oberts i en bon camí.

I per damunt de tot, és clar, per avançar en aquesta i qualsevol matèria, està la importància de l’educació. L’educació dels que seran demà ciutadanes i ciutadans de dret, els que ja ho són i els que encara no entenen que el món ja no és el que era. L’escola de pares, mares i familiars per aconseguir un entorn social en favor de la igualtat efectiva. Com fa en el seu dia a dia l’Aula Mujeres del Grao, i totes les dones activistes. Per això, després d’un 8 de març arriba un 25 de novembre i a totes les causes justes en favor de la igualtat està la mateixa gent, a la que es va sumant una altra, i una altra, i una altra, per a construir els escalons, per a posar les pedres del llarg camí, el que ens porta a la igualtat efectiva.

Mentre eixe camí es fa, no oblidem a les dones d’Afganistan, ara forçades a refer un camí que havia costat tant de fer. Passos enrere dramàtics en unes dones que han perdut tot, la seua llibertat. Seguim la lluita.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic