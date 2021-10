Resulta evidente. Alemania no es España. Para algunas cosas me decanto por su forma de ver la vida. Para otras, por la nuestra. Y para el caso que nos ocupa no tengo la menor duda. Su modelo, su ejemplo, su práctica es mejor.

La mayoría de medios, a cuenta de las pasadas elecciones, alaba el perfil del socialdemócrata Olaf Scholz. He leído que es gris en lo político y brillante en la gestión, y que de él no se pueden esperar grandes sorpresas. ¡Qué maravilla! ¿Se imaginan eso aquí, en nuestra negra piel de toro? ¿Se imaginan qué pasaría si nuestro presidente del Gobierno fuera así? Alguien brillante en la gestión que no diera problemas en lo político. Alguien con visión de estado. Alguien con capacidad e influencia. Alguien preocupado en todo momento por el devenir de su país y su entorno estratégico. Alguien trabajador. ¡Caramba! ¡Cómo molaría! ¿Verdad?

Por otro lado, del democristiano Armin Laschet he leído que es un adicto al trabajo, europeísta, moderado y que no tiene carisma. ¿Se imaginan qué pasaría si nuestro presidente del Gobierno fuera así? ¡Por favor! ¿Se lo imaginan trabajando sin descanso para que las cuentas públicas cuadrasen? Para reducir el déficit público y mejorar los servicios del estado sin derrochar el dinero de todos. Empeñando su tiempo y esfuerzo en el bien común de todos los españoles. Y que al mismo tiempo no estuviera buscando el protagonismo y la foto a todas horas. El minuto de gloria catódica. El aplauso de sus subordinados para satisfacer el apetito de su ego.

¡Ay, qué bonito sería!

Escritor