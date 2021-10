Missió complida

A principis d’any, quan començava tot el procés de vacunació contra la covid-19, l’Ajuntament d’Almenara va oferir a la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública diverses instal·lacions de la localitat per a poder administrar en el futur les pertinents dosi, recomanant el Poliesportiu Municipal Cobert. La iniciativa va anar agarrant cos i el 25 de maig passat va obrir les seues portes com a centre de vacunació per a Almenara, la Llosa i Xilxes.

El passat dimarts, el Poliesportiu Cobert d’Almenara tancava les seues portes com a punt de vacunació després de que per ell hagueren passat milers de persones. El recinte, durant quatre mesos, ha complit la missió que tenia encarregada. S’ha convertit en el lloc de l’esperança dels veïns i veïnes per a frenar la pandèmia, veïnat a qui estem molt agraïts i agraïdes pel seu comportament, assistència i responsabilitat. Ara, una vegada complida la missió, la gent que te la vacuna pendent, podrà passar pel Centre de Salut. També vull adreçar-me a qui no ha anat a vacunar-se, recomanant-li que es pose la vacuna pel bé seu, així com pel bé de tots i totes.

Al llarg d’aquestos mesos, dintre del marc de col·laboració permanent entre l’Ajuntament d’Almenara, el Centre de Salut i la Conselleria de Sanitat, des del consistori, a més de facilitar les instal·lacions per a la vacunació, també s’hem encarregat del mobiliari, seguretat, neteja i hem aportat durant tots aquestos mesos per si fora necessari un desfibril·lador, així com una ambulància de manera permanent, que s’ha afegit a tots els mitjans tècnics i humans que ha posat Sanitat per a la vacunació.

Agrair la seua col·laboració

A més, també han col·laborat en aquestos mesos Yolanda Poveda amb la seua labor al capdavant de la instal·lació, així com els serveis de neteja municipal, la brigada d’Obres i Serveis, Protecció Civil d’Almenara i com no, Policia Local d’Almenara. A tots i totes volguera agrair la seua col·laboració i disposició per a fer realitat el vacunòdrom.

Al mateix temps, vull fer un agraïment molt especial a tot el personal sanitari que ens ha cuidat en el Poliesportiu Cobert, on hem vist la seua professionalitat i amabilitat, així com el seu compromís personal per cuidar-nos i salvar-nos a tots i totes en un treball admirable, pel qual el poble d’Almenara sempre estarà agraït.

Amb la missió complida, encara tenim reptes per davant per acabar de frenar la pandèmia, perquè el virus encara està ací i no se n’ha anat del tot. Encara ens queden vacunacions per fer, queda el tema de la tercera dosi, o fins i tot, les vacunes per a les xiquetes i xiquets menors de 12 anys. Les autoritats sanitàries ja ens diran els nous passos a seguir, mentre, nosaltres continuarem col·laborant en el que siga necessari i treballant per la salut dels nostres veïns i veïnes. Salut i responsabilitat!

Alcaldessa d’Almenara i secretària d’Organització del PSPV-PSOE de la província de Castelló