L’explotació sexual i la tracta de dones, xiquetes i xiquets continuen sent un problema de gran magnitud en ple segle XXI. Un negoci que vulnera els drets humans i atempta contra la dignitat i la llibertat de les dones, que són coaccionades per proxenetes que obtenen beneficis milionaris. Dissortadament, aquesta és una realitat que pateixen milers de dones i xiquetes arreu del món, i ací al nostre país. És per això que, al febrer de 2021 Compromís per Vila-real va demanar al Ple l’adhesió de la ciutat a la Xarxa de Municipis Lliures de Tracta i l’adopció de mesures per acabar amb la prostitució. Mesures com el disseny de campanyes de sensibilització per aconseguir una repulsa social cap a la prostitució, i campanyes de prevenció i d’educació sexual i afectiva entre altres.

Aquesta moció, que va eixir aprovada amb els vots de PSOE, PP i Ciudadanos, i amb el vot en contra d’Unides Podem i de Vox, sembla que ha quedat oblidada al calaix d’algun despatx. A hores d’ara, i malgrat que el darrer 23 de setembre se commemorava el Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i la Tracta de persones, l’Ajuntament de Vila-real encara no s’ha adherit a aquesta xarxa, ni tampoc ha realitzat cap campanya en contra de la prostitució ni de prevenció de l’explotació sexual. L’excusa de la pandèmia no serveix en aquest cas, ja que altres consistoris sí han realitzat accions encaminades a acabar amb aquest problema posant el focus en els clients, tal com ho ha fet la Regidoria de Feminismes de Castelló, amb la campanya El cómplice. Mentrestant, l’Ajuntament de Vila-real continua preocupant-se pels bous i el parany, iniciatives més populars que l’abolició de la tracta i la prostitució. Qüestió de prioritats.

*Portaveu adjunta de Compromís per Vila-real