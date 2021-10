Almassora en festes per fi

Han estat ja tres les festivitats que no hem pogut celebrar com cal a Almassora a causa de la pandèmia del coronavirus. Els actes festius, encara que amb mesures de seguretat i d’una manera atípica, es reprendran durant el mes d’octubre en honor a la Mare de Déu del Roser. No tindrem una programació extensa ni els podrem viure com solíem fer-ho, però si actuem amb responsabilitat, poden ser beneficioses per als nostres veïns i veïnes.

Des de Compromís, volem reconéixer tot el treball que ha fet el món de la festa per tornar a tindre celebracions. La Junta Local de Festes fa una tasca admirable des de fa molts anys, juntament amb moltíssimes persones que fan que el nostre poble estiga viu i gaudisca de dies de celebració, retrobaments, música i alegria als carrers al maig a l’octubre. Ens emocionem quan veiem créixer el nombre de penyes i colles i les activitats que realitzen a la nostra localitat.

A pesar de tot, estem molt lluny d’aconseguir les festes que volem. Unes festes amb diversitat d’actes, respectuoses i de les quals ens sentim orgullosos i orgulloses. De la joventut depén la continuïtat de la festa i també que els nostres costums s’adapten als nous temps que corren. Són el futur i han de fer possible que pervisca eixa part de la nostra història i de les nostres arrels però que al mateix temps experimente un procés de renovació. Moments com el que vivim ara mateix poden ajudar en eixe camí, a pesar del constant bloqueig a noves iniciatives de l’equip de govern.

Pròximament, també celebrarem el 9 d’Octubre, el Dia Nacional del País Valencià. Participarem en la tradicional ofrena al rei Jaume, escoltarem la muixeranga, gaudirem d’una bona partida de pilota i, sobretot, recordarem els nostres orígens i la nostra identitat com a poble. Per la nostra cultura, la nostra llengua i tot el que ens és propi i ens uneix als valencians i les valencianes.

La festa és un element clau per al poble valencià. Els almassorins i les almassorines volem tornar a gaudir de les festes i sabem que ho hem de fer amb responsabilitat i precaució perquè està en joc la salut de les persones.

I mereixem unes festes de les quals enorgullir-nos. Aquest octubre tornarem al carrer, a ballar, a celebrar i a riure i tornarem a recollir propostes de millora, canvi i renovació per a fer-les realitat. Molt bones festes del Roser!

*Portaveu del Grup Municipal Compromís per Almassora