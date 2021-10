Reprenem 'Govern al teu barri'

Esta setmana reprenem el projecte Govern al teu barri, amb el mateix objectiu que en les seues primeres edicions la legislatura passada: estar més a prop dels veïns i veïnes de la Vall d’Uixó, escoltar les seues propostes, els seus suggeriments i conéixer de primera mà quines són les seues necessitats i quins problemes pateixen en el seu dia a dia. Govern al teu barri ha sigut una de les nostres senyes d’identitat al capdavant de l’Ajuntament. Malauradament amb la pandèmia es va aturar la iniciativa, però una vegada la situació sanitària ens permet recuperar la vida social és moment de tornar als carrers i als barris, per a retrobar-nos amb la ciutadania, just ara que ja hem començat a treballar en el pressupost municipal per al 2022.

La primera cita d’esta edició serà el dimecres 6 d’octubre al Parc del Progrés del barri Toledo. El 13 d’octubre estarem a la plaça 9 d’Octubre del barri Carbonaire i el 20 d’octubre en la Colonia San Antonio, al costat del CEIP Blasco Ibáñez.

Estos seran els punts de trobada a les 16.30 hores, per a posteriorment donar un passeig pel barri i veure quines són les qüestions que es poden millorar.

En el mes de novembre i fins a la fi d’any continuarem visitant tots els barris de la ciutat. Sabem que la Vall d’Uixó té una fisonomia i unes característiques pròpies i els barris tenen un paper molt important a l’hora d’impulsar projectes. Per això animem a tots els vallers i valleres a apropar-se a estes trobades i realitzar directament a l’equip de govern les seues peticions. Tenim el compromís ferm que la seua veu serà escoltada i abordarem les seues reivindicacions sempre que siga possible.

La meua forma d’entendre la política i la democràcia és que és més que anar a votar cada quatre anys i desentendre’s del que passa al nostre voltant. Per això és fonamental treballar al costat de la gent per a millorar la nostra ciutat, perquè independentment del nostre color polític eixe és l’objectiu comú que ens uneix. Igual d’important és apropar la nostra acció a la ciutadania i rendir-los comptes i per això són dos de les potes del Govern al teu barri, que ara reprenem després de quasi dos anys.

Durant la pandèmia hem seguit mantenint un contacte fluid i directe amb les associacions, en bona part gràcies a la Regidoria de Dinamització de Barris que dirigeix Elena Pérez. Fa uns mesos també va fer unes eixides als barris acompanyats per representants veïnals, però amb la millora de la situació de la covid-19 i l’èxit de la vacunació tornem als carrers per a obrir esta comunicació amb tota la ciutadania.

Per això comptem amb totes i tots per a participar en esta iniciativa.

*Alcaldessa de la Vall d’Uixó