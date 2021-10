El filòsof irlandés Philippe Pettit va adquirir certa notorietat en Espanya fa una dècada perquè era considerat un dels referents intel·lectuals del president Zapatero. El seu llibre ja de 1997 Republicanisme: una teoria de la llibertat i del govern és considerat un clàssic del neorrepublicanisme i va intentar de reaproximar-se a la idea de llibertat conquerida per la dreta per la seua definició com a «no interferència» amb una correcció i ampliació del seu sentit passant a entendre-la com a «no dominació», recuperant la l’origen de la idea moderna de llibertat entesa també com la possibilitat de qualsevol de desenvolupar la seua activitat privada, com també de tindre la porta oberta als drets públics.

Hui, quan la pandèmia provocada per la covid-19 ha obligat als estats a actuar amb més fermesa que mai, la dreta tracta de nou d’apropiar-se de la bandera de la llibertat per capitalitzar l’esgotament col·lectiu. Fa només 15 dies, quan el Consell de Ministres aprovava mesures per disminuir la factura elèctrica, la crítica de la dreta era per intervindre el mercat. La resposta en aquell moment va ser que no era una intervenció del mercat, quan des del pensament del republicà hauria d’haver sigut reafermar-se en que sí, calia intervindre’l.

La llibertat és un dret dels individus, no dels sistemes econòmics. I quan estos retallen les llibertats de ciutadania, cal intervindre’ls. Qui no té llum en casa, o qui no té una casa on desenvolupar la seua activitat privada, no és lliure.

La setmana passada el vicepresident de la Generalitat valenciana, Héctor Illueca, va presentar un nou decret per intervindre el mercat de la vivenda. Tots els propietaris que tinguen més de 10 vivendes hauran de declarar l’activitat dels seus immobles. Si en tenen buits per disminuir l’oferta i augmentar el preu, hauran de posar-los al servei públic. Si no ho fan, seran sancionats.

És intervindre el mercat, perquè cal fer-ho per a garantir les llibertats de les persones. L’Ajuntament de Castelló vam aprovar una sanció en l’Ordenança de l’IBI semblant en 2020 i el nostre equip de recaptació ja s’esforça a delimitar quines cases estan buides segons els consums d’aigua, al cens i a la taxa del fem. Perquè alguns mercats, els de rellotges, els de joies, per exemple, funcionen molt bé. Però altres, no, i acaben dominant a les persones.

Portaveu de Podem Esquerra Unida en l’Ajuntament de Castelló