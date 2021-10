El primero, el político, el expresidente de Francia, siendo el vergonzoso ejemplo de quien renunció a la autonomía de la política respecto del poder económico o, peor aún, de quien patrimonializó la política en beneficio propio y abandonó su horizonte emancipador (el beneficio de los que no tienen otro poder)..., vino a darnos lecciones de cómo gobernar.

El segundo, el escritor, el premio Nobel, tampoco brilló por sus finas reflexiones. A pesar de ello, no le negaré la condición de intelectual ni su buena pluma, pero sí afirmaré que no tiene nada que ver con el intelectual que es conciencia ilustrada, crítica y moral de la nación y que, según Voltaire, debía «ecrassez l’infame», combatir el abuso de poder, la intolerancia, el recorte de derechos... Lo digo porque no se compromete con la verdad (así lo dirían los clásicos) y, en consecuencia, no defiende la libertad y el conocimiento como elementos imprescindibles en toda votación en democracia, al tiempo recomienda el voto a Casado de forma tan torpe y manipuladora con eso de votar bien y mal que desacredita el valor del libre albedrío. O dicho de otra forma, ha puesto su saber y su prestigio intelectual al servicio de su interés que, dicho sea, es el de sus amigos, los allí presentes, los del PP. Menos mal que, a veces, la vida hace justicia y pone a cada uno en su sitio. Lo digo porque, horas después, una sentencia y los papeles de Pandora dejaban a Sarkozy y al intelectual liberal Vargas Llosa como dos cantamañanas: uno por corrupto y el otro porque, para él, votar bien es votar a quienes protegen los paraísos fiscales.

Analista político