Clemente de por vida

Se nos ha ido Clemente Colomer Blanchar, pero con nosotros se queda para siempre su compromiso político y su bondad personal. Le echaremos mucho de menos, porque nos hacía mucha falta.

Yo solo tengo palabras de gratitud y reconocimiento hacia ti, Clemente. Siempre fuiste mi referente personal y político. Siempre fuiste mucho más que un veterano compañero socialista. Y aunque siento mucho dolor por la pérdida, tu recuerdo me despierta al mismo tiempo una sonrisa de felicidad y paz interior.

Viniste a buscarme al Restaurante de mis padres, El Don Ross, en Benicàssim, para introducirme en un mundo apasionante y que llena mi vida como es la política. Eran épocas en que las mujeres éramos minoritarias, pero ya pensaste en mí para ejercer la política como la has concebido siempre: en mayúsculas. Porque viniendo de ti era sinónimo de justicia, igualdad, valentía, oportunidades, humildad, bondad, sacrificio, trabajo entregado e incansable, lealtad. De ti aprendí los mejores ingredientes para ser buena persona dentro y fuera de la política. «Sempre d’esquerres», i tu a més Clemente, sempre del Partit Socialista. El teu PSOE.

Siento enorme paz interior porque te has ido como querías, antes que la María, tu compañera de vida. ¡Qué historia de amor tan bonita, llena de respeto y ternura! ¡Cuánto cariño y entrega! Y paz interior porque me pude despedir de ti. Estabas guapo, tranquilo. Te has ido de viaje, y tienes quién te espere, como tú querías, a encontrarte con tu hijo Clemente. Las Itacas os esperan.

Si hago un repaso de mi vida siempre apareces. Empezando por mi infancia, asociada a la Droguería Colomer, vuestro negocio. Recuerdo cuando nos llevabas a nadar a la piscina a Castellón con el Simca marrón. Recuerdo cuando los domingos llamaba al timbre de la droguería para que me dieras terreta para que mi madre pudiera fregar las paellas del restaurante. Siempre te levantabas de la mesa con una sonrisa, llamara quien llamara.

Recuerdo que cumples años el día que me casé y vinisteis toda la familia a la boda. Porque sois mi familia. Recuerdo el día que tomé posesión como diputada en Madrid y vinisteis al Congreso. Recuerdo cuando me llamabas por teléfono para decirme que habías leído mi artículo de opinión, mis notas de prensa y que te sentías orgulloso de mi trabajo como diputada. Recuerdo tu ilusión al cumplir 90 años y recibir la llamada del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para felicitarte. Recuerdo la ilusión que produjo en mis hijos la mesa de ping pong que les regalaste cuando hicieron la primera comunión y con la que siguen jugando. Recuerdo estas y muchas cosas más porque siempre has formado parte de mi vida.

Nunca olvidaste tus orígenes de Arenys de Mar (Barcelona). Nos trajiste ese espíritu emprendedor y de buen negociante, habilidades para dialogar y pactar. Estima por una lengua que nos une y la defensa de la convivencia entre Cataluña y España. Pero también otra pasión: el Barça. Unos colores blaugranas que has transmitido a tu hijo y a tus nietos Romeu y Francesc.

Mientras escribo este artículo voy en el tren a Madrid. Hoy le hemos comprado a la María aquellos flanes que tanto te gustaban a ti y hemos quedado que un día iremos a comer canelones. Sonrío recordándote, pero no puedo evitar las lágrimas. Solo me salen palabras y recuerdos de gratitud. Gracias Clemente, mil gracias. Siempre te querré.

Diputada PSOE por Castellón. Portavoz Adjunta GPS. Secretaria Ejecutiva contra la Violencia de Género