Preludi faller a Borriana

El dia 25 de setembre, com a preludi, el borrianenc José Pascual Ibáñez, Pepet, referent indiscutible en el món de les falles pel seu enginy, ironia i atreviment, i pel seu paper capdavanter de l’escola borrianenca d’artistes fallers va rebre formalment el reconeixement com a Fill Predilecte de la ciutat. Alhora, vam fer un homenatge pòstum a Quino Puig, sens dubte, el més important crític i guionista de la història contemporània de la festa, que ha elevat encara més el prestigi de les falles de Borriana.

Ja estem a punt i amb moltes ganes de començar la setmana fallera, com a colofó d’un cicle faller molt especial i sense cap dubte històric. Enguany resultarà molt difícil trobar la normalitat si tenim en compte tot el que hem viscut al llarg d’aquests mesos, concretament des del 10 de març de 2020. Aquell dia el món, també el món faller, es va paralitzar. Però ara, en plena primavera de l’hivern, a pesar del temps perdut i malgrat aquest malson, les falles havien de tornar. Hem de començar uns dies d’activitat fallera que, tot i les adaptacions necessàries per la situació sanitària, portaran a la memòria les antigues tradicions que sortosament continuen presents.

Els fallers i les falleres de Borriana i tot el que suposa la nostra festa (música, vestits, monuments, traques i coets, crítica satírica, fotografies, flors, pentinats…) han de tornar als nostres carrers, i ho faran del 8 al 12 d’octubre, des de la prudència, el respecte i la convivència. Les Falles de Borriana han tornat.

Precisament, el 9 d’octubre és una data ben significativa per als valencians per tot el que simbolitza. Enguany a Borriana, a més, simbolitzarem en aquesta data el renaixement de l’esperit faller que també ens uneix com a poble.

Perquè s’ha de mirar cap al futur i recordar que les falles a més de festa són cultura, activitat econòmica i anys d’història, per això estem obligats a mantindre ben encesa la flama. Les nostres Reines, Elena i Júlia, les nostres falleres i fallers i tota la nostra gent es mereixen aquest esforç col·lectiu.

Des del sentiment faller, i des de la responsabilitat i la prudència que han demostrat i que sé que mantindran falleres i fallers, vull manifestar una vegada més que Borriana no seria la mateixa sense les falles, però les falles tampoc serien les mateixes sense Borriana. Visquen les Falles! Visca Borriana!

Alcaldessa de Borriana