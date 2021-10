Com a ciutat històrica, el nostre ADN i la nostra identitat ve marcada per tots aquests fets. Tant els positius com els negatius. Però sobretot, aquells que ens han fet créixer més forts han sigut els dolorosos, ja que hem sabut transformar el dolor en esperança. És per això, que una de les coses que els nostres veïns ens han ensenyat durant aquests anys com equip de govern de Vinaròs, és que estan cansats de la crispació i el fang. La ciutadania vol i necessita solucions. Malauradament, en els últims anys, l’actualitat política municipal de la nostra ciutat, ha vingut marcada per una certa oposició bronca, crispada i amb ànsies de recuperar el poder a qualsevol preu abans de meditar que hi ha un altre camí a recórrer: el de l’oposició constructiva.

Els últims resultats electorals, posen de manifest que ni aquestes formes ni les persones que es signifiquen per portar-les a terme, són del gust de la ciutadania. Però allà cadascú amb els senders que escull transitar. La decisió final, sempre és la de la ciutadania amb el sufragi universal. Vinaròs no necessita discussions, crits i males formes. Vinaròs necessita projectes, il·lusió i empenta per a sumar a tot aquell que puga i vulga aportar en positiu.

Aquells que es vulguen sumar en la rebaixa general d’impostos, tributs i tràmits municipals per generar ocupació i noves oportunitats laborals i empresarials com ja hem començat a fer amb el Pla €CO, són benvinguts. Aquells que vulguen sumar en una idea de ciutat a través de projectes cabdals com els de l’Edusi o Edificant per saldar comptes pendents amb infraestructures històriques necessàries, són benvinguts.

En definitiva: aquells que vulguen treballar per un Vinaròs en positiu on a pesar de les diferents sensibilitats, tots remem cap al mateix port, són benvinguts a un projecte transversal i de ciutat on no hi ha exclusions. Si no tot el contrari. Vinaròs necessita solucions, no crispació. Treballem tots junts per un Vinaròs en positiu.

Alcalde de Vinaròs