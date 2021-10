Un Auditori per a tots

Sempre he pensat que cada euro que s’inverteix en cultura o educació multiplica per dos el seu valor. Qualsevol inversió que es faça per a millorar l’accés a la formació dels nostres veïns sempre es quedarà curt. Sovint es tracta d’una aposta a llarg termini, que no veu els resultats de manera immediata, però que sempre compensa. Les pròximes generacions seran el que seran, en bona part, a aqueixa voluntat o no de sembrar per al futur. Per això em sent especialment orgullós de dedicar l’article de hui a un projecte llargament demandat i que ja és una realitat. Un edifici destinat a canviar per a portar les nostres instal·lacions socioculturals a un nivell superior, que aquest equip de govern portava en el seu programa electoral, i que en breu serà de tots els nostres ciutadans.

L’Ajuntament d’Almassora ja ha signat el contracte per a l’inici imminent de les obres de rehabilitació i ampliació del Auditori Les Boqueres. El pressupost de la reforma ascendeix a 611.806,25 euros i està cofinançat al 50% per fons Feder de la Unió Europea. Una actuació que transformarà l’edifici en un centre soci-juvenil de referència a la província, els treballs de la qual conclouran en el primer trimestre de 2022. Estem davant un abans i un després en la nostra cultura. Som plenament conscients de l’oportunitat que suposa aquesta remodelació i ampliació. Per això hem volgut concentrar els nostres esforços per a que es faça realitat.

La remodelació permetrà disposar d’un edifici de planta baixa amb aula i zones comunes amb accessibilitat a una coberta que reservarà una aula a l’aire lliure. El públic juvenil serà el principal destinatari del Auditori Les Boqueres amb nous espais destinats a formació, activitats de temps lliure, grups interculturals i projectes per a ajudar aquesta franja de població a trobar ocupació. Tot això en un espai pròxim a l’IES Álvaro Falomir, que també serà objecte d’obres amb la remodelació integral i l’ampliació dissenyades pels mateixos tècnics municipals. És el que Almassora es mereix. Ni més ni menys. Un Auditori del segle XXI per a una població en la qual ens importa el futur que tindrà cada veí.

Portavoz de Cs y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almassora