Gorjeos y realidades

Aquí, vecinos, a lo largo y estrecho del País Valenciano, y a lo ancho y largo de las tierras hispánicas, aparecen las conmemoraciones del 9 d’Octubre y de la Hispanidad. La identidad de los europeos de aquí viene marcada por lo uno y por lo otro: por la conquista de Jaume I, que incorporó las tierras valencianas al ámbito de lo que llamamos cultura occidental judeo-cristiana con raigambre grecolatina; y por la expansión de esa misma cultura al otro lado del Atlántico tras el tropiezo de Colón con las Antillas. Esa expansión de la cultura occidental nunca se puede observar a través de un cristal ahumado y maniqueo: ni todo bondades, como da a entender, mediante graznidos, la conocida historiadora Díaz Ayuso; ni todo maldades como durante siglos predicaron los torticeros de las leyendas negras. Los soldados y ocupantes del territorio hispanomusulmán, no serían ursulinas; tampoco serían hermanitas de la caridad los bravos conquistadores del Altiplano andino. Pero sin los primeros no seríamos hoy valencianos; y sin el humanismo cristiano y renacentista que aterrizó junto a los conquistadores de América, hoy el indigenismo no sería un problema para la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pueblos y culturas precolombinas son afortunadamente una realidad mayoritaria en muchos países hispanoamericanos; pueblos y culturas precolombinas actuales que no reniegan, hoy, de su componente hispánico, adquirido tras la llegada de los peninsulares de aquí. La óptica maniquea de la ilustre Ayuso posee una perversidad evidente.