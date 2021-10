Qué quiere decir Próxima Generación? Es el nombre que le han puesto a los fondos europeos destinados a la reconstrucción y que vamos a recibir ya para reactivar nuestra maltrecha economía tras el golpe que ha supuesto la inesperada pandemia que, todavía, estamos sufriendo.

Sin embargo, varias son las incertidumbres que se ciernen sobre estos fondos, y una de ellas es la de preguntarnos si las administraciones públicas están preparadas para gestionarlos.

El problema esencial va a ser la legislación de contratos públicos que aprobó el PP para evitar que los ayuntamientos y las autonomías se gastaran un solo euro y, de esta manera, poder destinar los superávits a pagar deuda, tal como nos lo exigía la Europa de la Sra. Merkel.

Hoy aquella situación ha pasado, pero seguimos teniendo la misma legislación que solo pone trabas a las administraciones para poder tramitar el más mínimo expediente de contratación. Cualquier contratación de más de 15.000 euros para servicios o 60.000 euros para obras debe sufrir un procedimiento que puede durar medio año o más.

La verdad es que me preocupa muchísimo que desde el Gobierno de España no se estén dando cuenta del drama que será la falta de especialistas en fondos europeos y de especialistas en contratación pública ágil. Los primeros, porque si no hacemos las cosas bien y con buena letra, la Unión Europea no soltará ni un céntimo. Los segundos, porque o se cambia la ley o vamos a tener que buscar todos los vericuetos de la ley de contratos de los servicios públicos actual para poder gestionarlos.

Si no es así me temo que los fondos no los verá ni la Next Generation ni la siguiente.

Urbanista