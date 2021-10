A Castelló, celebrem el 9 d’Octubre

Com cada any, arriba el 9 d’octubre, i amb aquesta data tan significativa per a tots els valencians i valencianes, la commemoració del nostre naixement com a poble. Venim de dos anys molt complicats, on hem hagut de renàixer i enfrontar-nos a la pandèmia més important que segurament recordarem. Però celebrarem la diada amb esperança, perquè cada vegada estem més a prop de guanyar-li la batalla a la covid, i de tornar a la volguda normalitat.

Més enllà d’això, en el 9 d’Octubre refermem el nostre compromís amb les institucions, l’Estatut d’Autonomia i l’autogovern. I persistim els nostres drets i necessitats com a País. Unes reivindicacions que no han canviat, com són un finançament just, la protecció ambiental del territori, l’ensenyament del valencià i l’assoliment d’una societat igualitària.

Un poble valencià que celebrem el 9 d’Octubre, amb el record del nostres orígens com a societat, també a la ciutat de Castelló. I ho fem d’una manera molt especial, que és reconeixent la trajectòria d’aquelles persones que promouen una societat millor amb els Premis de la Fundació Huguet. Uns guardons que demostren el llegat que ens precedeix i el talent de la gent de Castelló, com a ciutat viva i compromesa amb la cultura.

Aquests premis reconeixen el treball incansable de moltes persones que han dedicat la seua vida a construir una ciutat i un País Valencià més acollidor, inclusiu i solidari. Enguany agraint a Josep Martí Barreda la seua contribució al cant d’estil valencià a través de l’Associació del Cant d’Estil de Castelló. I a la iniciativa Sanitat en valencià, que ha posat de relleu la necessitat de reivindicar la presència de la nostra llengua en un àmbit tan important com la salut pública.

Ho celebrarem com cal, amb música i teatre, gràcies a la Banda Municipal i a la 7a Mostra d’Arts Escèniques de Castelló que ha organitzat la Regidoria de Cultura. Perquè la nostra ciutat gaudeix d’una programació de primer nivell a l’alçada de qualsevol ciutat europea. En total més d’una vintena d’esdeveniments i actuacions culturals en un cap de setmana a la nostra ciutat. Quan diem que apostem per la cultura és perquè ja és una realitat que Castelló viu la seua major programació cultural de la història, i a més de qualitat, amb la gent de casa i amb propostes envejables a nivell internacional.

Ara que la situació sociosanitària millora, és hora de donar suport als nostres artistes, i de gaudir al carrer de tot el seu talent. A Castelló, celebrem el 9 d’octubre, clar que sí.

Portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló