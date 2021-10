Pero, repito, posiblemente porque en los últimos tiempos todas las encuestas le dan un aumento de votos y de diputados, él solo escucha y copia a José María Aznar, Esperanza Aguirre, Isabel Ayuso..., y a quienes le aconsejan actitudes y políticas de confrontación, de derogar leyes, de recortes de competencias autonómicas... O dicho de otra forma, por achicar y ocupar el espacio de Vox, tanto la Convención Nacional del PP como el mitin de la plaza de toros de València han desprendido un olor tan conservador y reaccionario que lo aparta del centro, del diálogo y el acuerdo y acojona a todos los posibles aliados.

Así es que, si no saca mayoría absoluta, cosa que ahora parece poco probable, su futuro y el de su gobierno lo deja en las manos de Vox. Mientras tanto, y teniendo en cuenta que aún no está todo dicho y falta mucho tiempo hasta las próximas elecciones generales, cabe la posibilidad de que el gobierno, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aprovechen la torpeza de Casado y apoyándose en medidas como el aumento de las pensiones y el salario mínimo, ayudas a los jóvenes, la ley de la vivienda, el buen uso de los fondos europeos..., vuelvan a ganar por levantar una alternativa social más adecuada y aconsejable a las necesidades de las tierras y las gentes de España. No estaría nada mal.

Analista político