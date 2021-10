Ganes de festa a Almassora

Almassora recupera hui les festes en honor a la Mare de Déu del Roser. Allò que fa uns mesos semblava impensable ara és una realitat. Torna la música al carrer, les reunions gastronòmiques, la banda de música, els bous. Ho fa la cultura, l’esport i la tradició en unes festes que a l’agost eren impossibles, al setembre pensàvem que podríem aconseguir un 50% del programa habitual i hui, quasi freguen la normalitat.

El camí ha estat molt llarg i ens ha deixat un missatge clar: el bé com a societat està per damunt de qualsevol interés personal. Gràcies a la ciència i a la solidaritat estem superant la covid-19 i recuperant aquella vida que mai pensàvem que podíem perdre.

Per això no hem de perdre de vista d’on venim i en quin punt estem. Gaudir amb responsabilitat és una obligació després de la mort de 18 almassorins i almassorines per culpa de la pandèmia.

Eixa falta de temps per tancar la programació i la incertesa de no saber en quina incidència arribaríem a l’octubre ens ha impedit editar el llibret de festes de sempre i algunes altres coses que trobarem a faltar. Per damunt de tot, a les persones que ja no estan. Però també hem de felicitar-nos pel miracle que quasi ha estat el treball a contrarellotge de totes les persones que fan que hui esclate la festa quan fa uns mesos travessàvem els dies més foscos que recordem.

Gràcies a Isladis Falcó, regidora de Festes, i a tots els companys de l’equip de govern, que han posat voluntat, equips i recursos per superar les dificultats i que gaudim de les celebracions.

També a les empreses que han atés les nostres peticions d’última hora, als col·laboradors taurins per tantes i tantes reunions amb un objectiu comú: recuperar els bous al carrer. I com no, als cossos de seguretat i sanitaris que ens protegiran mentre gaudim de la festa.

Les darreres paraules són per a la propera reina de les festes. María Gonell Esteve, t’espere a l’entarimat del Recinte Fester el proper mes de maig de l’any 2022 per a posar-te la banda. Les teues dames i tu sou el millor exemple de la joventut compromesa i pacient. No estiguem tristos per allò que no va eixir com teníem plantejat. Felicitem-nos per l’aconseguit i per haver arribat fins ací amb salut.

Bones festes de la Mare de Déu del Roser, Almassora, ens les mereixem.

Alcaldessa d'Almassora