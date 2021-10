Un govern per a la Vila-real del segle XXI

Això és el que hem fet amb la remodelació de govern que vaig decretar fa ara just una setmana. Com Vila-real, ens movem i renovem el govern municipal, amb noves àrees i redistribució de responsabilitats, amb l’objectiu de seguir millorant la gestió local. És una reestructuració de regidories, però és també molt més que això; aprofitant, a més, l’eixida del govern de Francisco Valverde --a qui aprofite per agrair la tasca feta durant aquests anys per a redefinir els Serveis Públics de Vila-real-- i l’entrada en la corporació del nou regidor Eduardo Pérez.

Una remodelació profunda que ens permet estar millor preparats per a donar resposta a les noves necessitats i reptes de la nova Vila-real del segle XXI. Perquè, si el 2011 teníem davant nostre la tasca de superar una greu crisi econòmica, agreujada pel llast del deute i de l’urbanisme heretats de l’etapa del PP, ara ens enfrontem a una etapa d’importants reptes, marcada per la recuperació després de la pandèmia mundial i sobretot per les noves oportunitats que s’obrin a través de la gestió dels fons europeus per a definir la Vila-real del 2030 i més enllà en el nostre futur.

Noves àrees que volen posar el focus de la gestió en noves necessitats i preocupacions de la ciutadania. Com la Regidoria d’Agenda 2030, que assumisc personalment, a més de la d’Economia i Hisenda, en un temps de dificultats en què cal centrar-nos en la recuperació econòmica de la ciutat. També una regidoria específicament dedicada al Comerç o una altra de Reconeixement de les persones majors, un col·lectiu que tan malament ho ha passat durant la pandèmia i al que tant devem.

La delegació de Benestar Animal, la de Ciència, Innovació i Universitats, Internacionalització i Projectes Europeus o la recuperació de la Regidoria de Transparència són altres de les responsabilitats que definim per a caminar en aquesta nova Vila-real del segle XXI. També recuperem l’àrea específica de Solidaritat, Cooperació i Integració, la d’Informàtica i TICS i una nova delegació que aglutinarà les àrees d’Arxiu i Biblioteques.

En definitiva, amb els mateixos vímets teixim un nou govern que volem que responga més i millor a les necessitats actuals i futures d’una Vila-real que es mou, que renaix i que avança de nou.

La nova Vila-real del segle XXI.

Alcalde de Vila-real