A la porta del 9 d’Octubre

A la data en la que estem, quin millor moment que parlar del nostre autogovern. De què parlem quan parlem d’autogovern? Quin és el seu futur i què necessitem per a consolidar-lo i garantir el seu millor futur? Estes són algunes de les qüestions que se’ns plantegen a l’hora d’abordar este assumpte i que esta mateixa setmana he tingut l’oportunitat d’explicar a la taula redona organitzada per l’Associació Juristes Valencians (AJV) i l’Associació Valenciana de Politologia (Avapol). La resposta a totes elles és senzilla: amb la suma de totes i tots, estat federal, reforma constitucional, recuperació del dret civil valencià, una transformació social i territorial i, és clar, un finançament just.

L’exercici de l’autogovern s’emmarca en una realitat i un espai polític complexe, caracteritzat per diferents nivells de decisió, als que haurem de posar atenció: europeu, estatal, valencià i local. Per això la perspectiva d’un horitzó federal, d’un federalisme cooperatiu, ens ofereix un instrument per a avançar com toca en l’actual organització territorial.

Coincidint amb un dels pares de l’actual autogovern, i expresident de Les Corts Valencianes, Antoni Garcia Miralles, entenem que el futur de l’autogovern passa per quatre fronts fonamentals.

El primer, enfortir els mecanismes estatals de cooperació i solidaritat i garantir la defensa dels nostres fets diferencials: la llengua, la cultura, el dret foral i el finançament.em d’assumir la urgència de la reforma constitucional per recuperar el dret civil valencià, i hem d’assumir el repte del nou finançament, que ja fa temps que va impulsar Ximo Puig, inclús abans de ser president de la Generalitat, i al que a poc a poc s’estan sumant totes les forces polítiques com a gran necessitat d’afrontar amb garanties per al nostre futur.

El segon front seria la nostra presència a Europa, una presència que demana la participació de la Generalitat en els àmbits de decisió de la Unió Europea que afecten el nostre àmbit de competències i interessos. És especialment rellevant la creació dels Fons Next Generation per a entendre que els autogoverns tindran un paper rellevant en la recuperació després de la covid i la construcció del nou model productiu i econòmic dels propers anys.

El tercer, és tindre present que, tant l’Estatut com la Constitució, permeten l’ampliació i l’exercici de competències i altres serveis que poden ser assumides per la Generalitat per millorar la seua gestió, si està adequadament finançat, per exemple, la gestió del servei de rodalies.

I quart, reconéixer que la mateixa dinàmica de la societat i de les institucions, els nous reptes i l’experiència acumulada, aconsellen treballar amb el màxim de diàleg i consens per a qualsevol reforma que afecte el nostre autogovern. Ni tan sols la suma aritmètica del Botànic és suficient per a escometre qualsevol reforma que vullguem emprendre. Tant reformes estatutàries com constitucionals requereixen amples majories i totes i tots hem de tenir perspectiva per a afrontar-les.

Perquè l’Espanya a la qual aspirem és l’Espanya del diàleg, del consens, la plural i l’enriquidora, la que ha d’eixir millor de tots els processos, no la uniforme i despòtica. I ací és on el nostre president i secretari general, Ximo Puig, ha alçat la bandera i ha fet la seua proposta. La del govern del Botànic. El de totes i tots els valencians i valencianes. I ho ha fet des de la forma més intel·ligent que es podia fer: proposant la reforma constitucional amb l’acord de la resta de forces polítiques que sustenten el pacte de govern; plantejant-ho de manera oberta sense posicions dogmàtiques i inamovibles; i dibuixant el federalisme com la gran aposta del model territorial, de conformitat als principis de la lògica socialista. Ara toca escoltar-mos i facilitar els acords. És el nostre autogovern, a la porta del 9 d’Octubre.

Secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló i diputat autonòmic